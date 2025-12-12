https://mehrnews.com/x39R4c ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۵ کد خبر 6686892 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۵ ارمغان تاریک نیروگاه شازند برای هوای پاک اراک پس از بارش رحمت الهی شازند- در این ویدئو ارمغان تاریک نیروگاه شازند برای هوای پاک اراک پس از بارش رحمت الهی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6686892 کپی شد مطالب مرتبط استاندار: طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند حمایت ملی است زندگی میان آلودگی هوای اراک؛ نفسهای کوتاه در سایه صنایع و خودروها آلودگی هوا در اراک، شازند و ساوه تشدید میشود آلودگی هوا مدارس ابتدایی ساوه را روز دوشنبه غیر حضوری کرد یخبندان در راه استان مرکزی؛ آلودگی هوا نفسها را تنگ میکند آلودگی هوا تمام مدارس اراک، ساوه وشازند را در روز ۱۵ آذرماه تعطیل کرد برچسبها سوخت مازوت نيروگاه حرارتي شازند آلودگی هوای اراک
نظر شما