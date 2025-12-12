  1. استانها
ارمغان تاریک نیروگاه شازند برای هوای پاک اراک پس از بارش رحمت الهی

شازند- در این ویدئو ارمغان تاریک نیروگاه شازند برای هوای پاک اراک پس از بارش رحمت الهی را ملاحظه می کنید.

    فلاح IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      پاسخ
      چرا جلو دود نیروگاه گرفته نمی شود جان مردم برای شما ارزش ندارد سود نیروگاه برای شما ارزش دارد
    رضا IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      پاسخ
      چند متر اون طرف تر گاز فلر پتروشیمی وپالایشگاه همین طور داره میسوزه اگر اون گاز ازطریق لوله به نیروگاه برق منتقل کنند کلی دربحث سوخت نیرگاه کمک خواهد شد وهواکمتر الوده خواهدشد
    IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      پاسخ
      مردم اراک باید با هم متحد بشن و از استانداری از مسئولین بخوان که این نیروگاه آلاینده رو از شازند به جای دیگری منتقل کنند تا مردم اراک بتونن یه نفس راحت بکشند.
    فراهانی IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      پاسخ
      گاز فلر پالایشگاه و پتروشیمی برای نیروگاه شازند استفاده کنید تا مازوت نسوزاند، تمام دودش میاد اما اراک، خدا کند محیط زیست اراک ازخواب بیدار شود.
    محمد IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      پاسخ
      باسلام خداوکیلی نابودکردید هوای اراک واززمان تاسیس پالایشگاه اقامانخواستیم اعطایش رابه لغایش بخشیدیم جمع کنیدببرید یه جایی دیگه غیرازاراک خداوکیلی آخه به چه قیمتی داریدبه خلع الله مازوت میخورونیدبیشترین امارسرطانی کشورمربوط به اراک هست
    IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      پاسخ
      جالبه این نیروگاه بیشتر تولیدش فقط برای آلومینیوم سازی است
    سلام IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      پاسخ
      والا برفی هم نمیاد اراک همش اطراف اراک شازند به اونور و ملایر و...آلودگی و سوزو سرماش برا ما اینقدر برف برف کردند یک ذره اومد بعد قطع شد شد بارون کم علتش هم چون آلودگی رو اراک جمع میشه و باد میاره اینور آلودگی برفی نمی مونه زمین یا بخاد بباره بیا نگاه کنید ببینید
    IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      پاسخ
      بررسی شود چرا برف تو شهر اراک نمیشینه زمین و همه شهرهای اطراف برف دارند

