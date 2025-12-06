  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۰

شانس صعود چقدر است؟

پیش‌بینی اَبَررایانه از قرعه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

یکی از قوی‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی جهان فوتبال در خصوص احتمال صعود تیم ملی ایران تحلیلی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G این رقابت‌ها در کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند قرار گرفت. این گروه طبق ارزیابی رسانه‌های ورزشی بین‌المللی، «متوسط رو به دشوار» توصیف شده است؛ گروهی که در آن ایران نه مدعی اصلی محسوب می‌شود و نه تیمی بدون شانس.

مدل آماری Opta که یکی از معتبرترین سامانه‌های پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی است، شانس قهرمانی ایران را بسیار پایین اعلام کرده؛ اما احتمال صعود ایران از مرحله گروهی را «متوسط و قابل تحقق» ارزیابی می‌کند. کارشناسان رسانه‌های فارسی‌زبان نیز با توجه به فرمت جدید ۴۸ تیمی، گروه ایران را «یکی از شانس‌های تاریخی» تیم ملی برای عبور از مرحله نخست دانسته‌اند.

بر پایه تحلیل هوش مصنوعی‌، ساختار دفاعی منسجم، تجربه جهانی در دوره‌های گذشته و همبستگی تیمی از مهم‌ترین نقاط قوت ایران در این رقابت‌هاست. در مقابل، فاصله فنی با بلژیک، عملکرد ناپایدار در فاز تهاجمی و فشار ناشی از انتظار صعود، از چالش‌های احتمالی تیم ملی در مسیر جام جهانی خواهد بود.

پیش‌بینی ابررایانه با استفاده از تحلیل هوش مصنوعی نشان می‌دهد که مسیر صعود ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ «ممکن اما دشوار» خواهد بود.

طبق این تحلیل‌ها دیدارهای ایران مقابل مصر و نیوزیلند به‌عنوان بازی‌های تعیین‌کننده معرفی شده و دیدار با بلژیک سخت‌ترین آزمون تیم ملی در مرحله گروهی خواهد بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند ایران در صورت کسب چهار امتیاز، شانس واقعی برای صعود به مرحله حذفی خواهد داشت.

مهدی مرتضویان

    • ایرانی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      11 1
      پاسخ
      خیلی دوست دارم تیم ایران صعود کنه اما با روندی که این تیم داره و نحوه بازی بدون برنامه تیم ملی امکان صعود منفی هست . چون باز یدر جام جهانی برای تفریح نیست برای حفظ آبروی یک مملکت هست.
      • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 0
        حالا اگر به عنوان تیم دوم صعود کنه به نظر شما با چه تیمی بازی میکنه
    • عباس IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      9 2
      پاسخ
      کافیه این بازیکن‌ها یه ذره بدونن کارشون آسونه. میرن دنبال حال و هوای خودشون و بازی رو دست کم می‌گیرن. بعد از بازی هم قیافه می‌گیرن و پاسخ خبرنگارها و عملکردشونم رو هم نمی‌دن.
    • فری IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 0
      پاسخ
      صعود از گروهی کافی نیست، 48 تیمی شده،اگه بریم بین 16 تیم یعنی پیشرفت کردیم،وگرنه بین 32 تیم قبلا هم بودیم.
    • محمد طاها IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 2
      پاسخ
      با این تیمی که ما داریم احتمال صعود فقط ۲۰ درصده کجا این قرعه کشی به درد ایران خورد تیم بلژیک که بین ۳ تا ۶ تا ازشون گل خوردیم تیم مصر رو هم یا باختیم یا مساوی کردیم احتمال باختمون بیشتره احتمال باخت۶۰ درصد هست و احتمال مساوی ۳۰ درصد و احتمال برد خیلی کم فقط۱۰ درصدبا مصر مصر از ما بهتره با نیوزلند هم شانس اوردیم مساوی کردیم دعا کنیم همون یک امتیاز در جدول مقابل نیوزلند بگیریم احتمال برد در مقابل نیوزلند ۱۰ درصده و احتمال باخت ۲۰ درصد ولی احتمال مساوی ۷۰ درصد همون یک امتیاز بزور گرفتیم
    • محمد طاها IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      نمیدونم
    • یارمحمد خان IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      اگر ایران عزیز.چندتا بازی تدارکاتی خوب با تیم های قوی بازی کند و امثال پاشازاده موج منفی نفرستن . تیم ملی فوتبال ایران می تواند.ازگروه خود تیم اول صعود می کند.سرمربی و. مسولان.تیم مواظب باشند.که بچه های تیم ملی فوتبال را گمراه نکنند.. به امید پیروزی تیم ملی فوتبال ایران عزیز در جام جهانی.
    • حاج قاسم IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      مربیگری قلعه نوعی یه خوبی که داره اینه که پول زیاد نمیگیره بضاعت فوتبالی ما همین حده ، حداکثر بین 32 تیم و نه بیشتر بهترین کار انتخاب قلعه نوعی بود ، وگرنه ما با کی‌روش پر ادعا هم به جایی نرسیدیم
    • یاسر IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      بنظر من ایران از گروهش صعود میکنه با برد مقابل نیوزلند ومساوی حتی برد مقابل مصرولی بلژیک ماروشکست میده مهم مرحله بعد که میریم جز ۳۲ تیم بهنوان تیم دوم با تیم اول یکی از گروها سخت بخوریم

