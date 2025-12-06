به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G این رقابتها در کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند قرار گرفت. این گروه طبق ارزیابی رسانههای ورزشی بینالمللی، «متوسط رو به دشوار» توصیف شده است؛ گروهی که در آن ایران نه مدعی اصلی محسوب میشود و نه تیمی بدون شانس.
مدل آماری Opta که یکی از معتبرترین سامانههای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی است، شانس قهرمانی ایران را بسیار پایین اعلام کرده؛ اما احتمال صعود ایران از مرحله گروهی را «متوسط و قابل تحقق» ارزیابی میکند. کارشناسان رسانههای فارسیزبان نیز با توجه به فرمت جدید ۴۸ تیمی، گروه ایران را «یکی از شانسهای تاریخی» تیم ملی برای عبور از مرحله نخست دانستهاند.
بر پایه تحلیل هوش مصنوعی، ساختار دفاعی منسجم، تجربه جهانی در دورههای گذشته و همبستگی تیمی از مهمترین نقاط قوت ایران در این رقابتهاست. در مقابل، فاصله فنی با بلژیک، عملکرد ناپایدار در فاز تهاجمی و فشار ناشی از انتظار صعود، از چالشهای احتمالی تیم ملی در مسیر جام جهانی خواهد بود.
پیشبینی ابررایانه با استفاده از تحلیل هوش مصنوعی نشان میدهد که مسیر صعود ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ «ممکن اما دشوار» خواهد بود.
طبق این تحلیلها دیدارهای ایران مقابل مصر و نیوزیلند بهعنوان بازیهای تعیینکننده معرفی شده و دیدار با بلژیک سختترین آزمون تیم ملی در مرحله گروهی خواهد بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند ایران در صورت کسب چهار امتیاز، شانس واقعی برای صعود به مرحله حذفی خواهد داشت.
