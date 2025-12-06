استاندار کرمان: طرح کدینگ در کرمان باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد با اشاره به مشکل کدینگ کارت سوخت در استان کرمان و مکاتبات متعددی که در این رابطه صورت گرفته است، گفت: شورای امنیت کشور مصوبه‌ای داشته که طرح کدینگ کارت سوخت در ایام سالگرد شهادت سردار دل‌ها نباید باشد و این موضوع را قاطع می‌گویم که با مصوبه شورای امنیت کشور در این ایام طرح کدینگ را نداریم، اما اجازه برگشت به کدینگ فعلی را بعد از ایام سالگرد هم نمی‌دهیم.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت یا باید این طرح را بردارند و یا اصلاح کنند که مسافران استان کرمان مشکلی برای استفاده از پمپ بزنین‌های کرمان نداشته باشند.

وی ادامه داد: قرار بود بعد از اجرای طرح کدینگ کارت سوخت در استان کرمان مشکلات آن مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاح یا تجدیدنظر شود که متأسفانه انجام نشده است.

استاندار کرمان بیان کرد: علی‌رغم چندین بار مصوبه شورای تأمین استان از نوروز امسال تاکنون، توجهی به این مسئله نشده است و قطعاً با گزارشی که دادستانی از من خواسته‌اند، بعضی متولیان کشوری مورد بازخواست دستگاه قضائی قرار می‌گیرند که حتی پاسخ لازم به مکاتبات صورت گرفته را ندادند و به گونه‌ای توپ را در زمین همدیگر هم انداختند.

طالبی، تصریح کرد: گلایه‌مند دستگاه‌های کشوری هستیم، موضوعی که آیا تأثیری در کنترل قاچاق داشته یا نه؛ به نوعی بازی با آبروی استان کرمان است.

وی ابراز داشت: اینکه فرد غیر کرمانی نتواند در استان کرمان سوخت دریافت کند، آن هم در استان گردشگری و میزبان زائران مزار حاج قاسم، پذیرفتنی نیست و این مسئله موجب اعتراض نمایندگان دیگر استان‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز شده است.

طالبی، گفت: موضع‌گیری تندی هم نسبت به این مسئله داشته‌ایم و به آستانه تحمل این موضوع در استان کرمان رسیده‌ایم.

وی، به قاچاق سوخت و تصادفات و کشته‌های ناشی از آن نیز اشاره کرد و گفت: طرحی در استان کرمان برای کنترل این موضوع به مرحله اجرا گذاشته است و یکشنبه گذشته بزرگترین عملیات مقابله با قاچاق سوخت کشور در کرمان و در منطقه دپوی سوخت قاچاق با وجود همه مخاطرات با موفقیت اجرا شد.

استاندار کرمان افزود: بنای استان کرمان بر ادامه این طرح با قاطعیت است و در مقابل این رسالت کشوری که برای مقابله با سوخت داریم، انتظار است که دوستان مشکل کدینگ را در استان درک و اصلاح کنند.

طالبی، بیان کرد: نمی‌توانیم شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را بدهیم، اما هموطن ما که از بندرعباس، سیستان و بلوچستان، یزد و فارس و غیره وارد کرمان می‌شود با این وضعیت کدینگ روبرو شود.