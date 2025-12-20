به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه از تشکیل کارگروههای پیگیری مصوبات عمرانی و اقتصادی سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و گفت: ۷۱ پروژه برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی تعریف شده است که ۱۱ پروژه آن برای سفر آماده و تفاهمنامه سه پروژه کلیدی امضا شد.
وی با بیان اینکه کارگروههای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شدند، افزود: این کارگروهها با حضور تمام دستگاههای اجرایی ذیربط از فردا به طور جدی مصوبات سفر را پیگیری خواهند کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان به ویژه در زمینه جذب سرمایهگذاری، تصریح کرد: یکی از این پروژهها، مجتمع تولید شیشه با سرمایهگذاری ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه ارزی است که پیشبینی میشود برای سه هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
وی تاکید کرد: عملیات اجرایی این پروژه تا پایان امسال به پایان خواهد رسید.
رحمانی همچنین به تفاهمنامه احداث پالایشگاه گچساران با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه با ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی به اجرا در خواهد آمد.
وی پروژه سوم سرمایه گذاری شده را هم مربوط به تولید لولههای بدون درز با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۲۴۰ میلیون یورو اعتبار ارزی عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این واحد تولیدی برای ۱۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: مشکل تأمین خوراک گاز پتروشیمی چرام که پیش از این تنها برای ۸ ماه تأمین میشد، با پیگیریهای انجامشده و دستور مستقیم رئیسجمهور برطرف شده و اجرای پروژه جدید برای تأمین خوراک این واحد آغاز خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد که هدف اصلی این سفر، لمس نتایج ملموس آن توسط مردم استان است و مسئولان استان تمام تلاش خود را برای خدمترسانی بیشتر و بهتر به کار خواهند گرفت.
