به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی با حضور آیتالله حسینی نماینده ولی فقیه در استان، رضا صالحی امیری وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری، با تشریح قابلیتهای استان، با برشمردن ویژگیهای منحصر به فرد استان، اظهار کرد: استان ما با دارا بودن یک درصد وسعت و یک درصد جمعیت کشور از قابلیتها و ظرفیتهای توسعهای بیبدیلی برخوردار است.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد تولید نفت خام کشور که تماماً صادراتی است، ۱۰ درصد روانآبهای کشور و قرارگیری در رتبه دوم تولید گاز از شاخصهای مهم اقتصادی این استان محسوب میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: وجود ۱۵۷ هزار هکتار اراضی زراعی، ۴۴ هزار هکتار باغی، نگهداری ۲.۷ میلیون رأس دام و تولید حداقل یک میلیون تن محصولات کشاورزی از جمله ۱۳۰ هزار تن سیب، ۷۰ هزار تن انگور، ۱۷ هزار تن گردو و ۲۷ هزار تن ماهی سردآبی که رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است، نشان از ظرفیت بالای این بخش دارد.
وی وجود معادن غنی مانند فسفات، اکسید و سلستین، دارا بودن ۳۹ درصد از انواع گیاهان دارویی کشور با ۴۷۵ گونه که ۵۰ مورد آن منحصر به فرد است و پوشش ۵۶ درصدی جنگل با سرانه ۱.۲ هکتار به ازای هر نفر معادل شش برابر متوسط ملی را از دیگر مزیتهای رقابتی استان برشمرد.
رحمانی با اشاره به موقعیت ممتاز ارتباطی استان، ابراز داشت: قرارگیری در میان پنج استان مهم اقتصادی، صنعتی و گردشگری کشور شامل فارس، بوشهر، خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، عبور دو مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و نزدیکی به بنادر جنوبی، موقعیتی استراتژیک برای استان ایجاد کرده است.
وجود بیش از ۲ هزار اثر تاریخی در استان
وی به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت در حوزه گردشگری، استان از جاذبههای منحصر به فردی برخوردار است و وجود ۲ هزار اثر تاریخی با ۷۸۰ اثر ثبت ملی و یک اثر بینالمللی، ۳۰۰ جاذبه طبیعی منحصر به فرد، ۳۰۰ جاذبه مذهبی و زیارتی و تنوع آب و هوایی بسیار خوب، پایههای توسعه این صنعت را تشکیل میدهند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد چشمههای آب شیرین فراوان، طبیعت بکر، پناهگاههای حیات وحش، آبهای معدنی، پوشش جنگلی بلوط، قله دنا با ارتفاع چهار هزارو ۴۰۹ متر و ۵۰ قله بالای چهار هزار متر، آبشارهای زیبا، رودخانههای متعدد به طول یکهزار و۴۰۰ کیلومتر، آثار تاریخی مهم مانند بلادشاپور، تل خسرو، آتشکدهها، حجاریهای تنگ سروک، پلهای تاریخی خیرآباد، پاتاوه و بریم را از جمله این جاذبهها برشمرد.
۱۹ روستای هدف گردشگری در استان وجود دارد
وی بیان کرد: جاذبههای فرهنگی شامل فرهنگ غنی و بکر مردم بهویژه عشایر خونگرم، آداب و رسوم، سنن، موسیقی، صنایع دستی و نوع لباس محلی، همراه با ۱۹ روستای هدف گردشگری مانند مارین، کریک، بهرام بیگی و امامزادههای واجبالتعظیمی مانند بیبیحکیمه (س)، حضرت شاه قاسم، شاه مختار و امامزاده علی، پتانسیل عظیمی برای جذب گردشگر ایجاد کرده است.
رحمانی، وجود سدها و دریاچهها، پیست اسکی منحصر به فرد دنا، موزه باستانشناسی یاسوج در آستانه افتتاح، ۲ هزار و۲۰۰ تخت فعال اقامتی، مجتمعها و اقامتگاههای بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی، فرودگاه مجهز و ۴۲ پروژه نیمهتمام در بخش گردشگری را از دیگر زیرساختهای موجود عنوان کرد.
وی با اشاره به طرح آمایش استان، تاکید کرد: بر اساس این طرح که یکی از بهترینهای کشور است، بخش گردشگری میتواند موتور محرک توسعه غالب مناطق استان بهویژه مناطق شمالی و میانی باشد.
لزوم تکمیل موزه یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به تشریح مهمترین درخواستها و انتظارات استان پرداخت و بر لزوم تکمیل موزه منطقهای و باستانشناسی یاسوج تاکید و گفت: این پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل نیاز به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
فاز دوم پارک گردشگری یاسوج نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان
وی به ساماندهی رودخانه بشار و توسعه پارکهای گردشگری اشاره و عنوان کرد: فاز اول پارک گردشگری ساحل بشار در ۵.۵ هکتار آغاز شده و برای فاز دوم در ۱۹.۵ هکتار، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
تکمیل طرح جامع گردشگری دنا
رحمانی از تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان دنا با اولویت شهر سیسخت خبر داد و گفت: درخواست ما تعریف این منطقه به عنوان «منطقه ویژه گردشگری» و «شهرستان گردشگری» و همچنین ایجاد «شهر بالونی» در سی سخت است.
وی با اشاره به تکمیل محوطه تاریخی بلادشاپور گفت: علاوه بر ۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۳، درخواست اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اضافی برای تملک اراضی، محدودهبندی، احیا و بازسازی داریم.
بازارچه صنایع دستی یاسوج نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار تکمیل و تجهیز بازارچههای صنایع دستی شد و افزود: این پروژهها با ۱۵ هزار کارگاه فعال و ۳۵ هزار هنرمند، برای تکمیل به ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
وی با اشاره به توسعه گردشگری در انواع مختلف گفت: حمایت از توسعه اکوتوریسم، گردشگری کشاورزی، سلامت، آبی، ورزشی و کوهستانی در دستور کار باشد.
رحمانی بر جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و تکمیل ۴۲ پروژه نیمهتمام گردشگری، که ۱۸ مورد آن بین ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد، برای این امر درخواست تسهیلات هزار میلیارد تومانی و ۱۰۰ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای زیرساختها مطرح است.
وی با اشاره به لزوم مرمت و ساماندهی امامزادههای واجبالتعظیم از جمله امامزاده علی سادات و امامزاده شاه قاسم گفت: ساماندهی دره گردشگری لنده و اجرای طرحهای گردشگری در روستاهای موگر و موگرمون در دستور کار است.
استاندار با تقدیر از تاکیدات دکتر پزشکیان رئیسجمهور بر «عدالت توزیعی»، گفت: یقین دارم با دستورات ویژه و مساعدت شما، تحولی جدی در بخش گردشگری استان رخ خواهد داد و این امر به کاهش شکاف بین شاخصهای اقتصادی استان با متوسط ملی کمک شایانی خواهد کرد.
کاهش ۲.۹ درصدی نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد
رحمانی با اشاره به دستاوردهای یکساله دولت چهاردهم از جمله کاهش ۲.۹ درصدی نرخ بیکاری و هشت درصدی تورم، خاطرنشان کرد: ۷۱ پروژه گردشگری در استان شناسایی شده است که ۱۳ پروژه در سفر رئیس جمهور به استان کلنگزنی میشوند.
استاندار تاکید کرد: استان نیازمند حمایت جدی است و اگر دولت چهاردهم در طول چهار سال ما را مورد حمایت قرار دهد که قطعاً چنین خواهد بود، روند توسعه استان شتاب میگیرد.
نظر شما