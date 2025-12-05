به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر جمعه در جلسه مدیریت مصرف سوخت فارس با بیان اینکه استان از نظر ذخیره‌سازی سوخت در وضعیت مطلوبی قرار دارد گفت: تأمین سوخت برای گلخانه‌ها و صنایع کوچک بر اساس قانون باید به شکل مطلوب انجام شود و همزمان دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت با حساسیت بیشتر دنبال گردد.

وی با تاکید بر تسهیل فرایندهای اداری در صدور مجوزهای گلخانه‌ای اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی فارس درخواست‌ها را تحت نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی بررسی و تسهیل کند تا برای دریافت سوخت با مشکل روبه‌رو نشوند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به ضرورت تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای آسیب‌پذیر افزود: صنایع و واحدهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سوخت نیاز دارند باید شناسایی و برای تأمین سوخت آنها تدابیر ویژه اتخاذ شود.

امیری گفت: همه دستگاه‌های ذیربط مکلف‌اند با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان در اجرای طرح‌های این شرکت، به‌ویژه در فصل زمستان، همکاری کامل داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح قیمت سوخت تصریح کرد: این طرح با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه است و نباید شوک و افزایش غیرقابل توجیهی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند.

استاندار فارس بر رصد دقیق بازار و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.