هشدار کارشناس بلژیکی به گارسیا؛ تیم ملی باید صدرنشین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۱۵ آذر در واشنگتن آمریکا برگزار شد و تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات حریفان خود را شناختند. تیم ملی ایران هم در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شد.
سایت «voetbalnieuws» بلژیک در این رابطه نوشت: شیاطین سرخ (لقب تیم ملی بلژیک) در گروهی قابلقبول و نسبتاً آسان قرار گرفت. گروهی شامل مصر، ایران و نیوزیلند. تحلیلگران بلژیکی نیز نظرات خود را درباره وضعیت گروه ارائه کردند و یک جمعبندی مشترک داشتند: بلژیک باید صدرنشین این گروه شود.
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، پیش از این نیز درباره مرحله گروهی با صراحت صحبت کرده بود. شیاطین سرخ با جاهطلبی وارد جام جهانی در آمریکا، مکزیک و کانادا میشوند. با این حال، «مارک دگریسه» نسبت به برخی خطرات احتمالی در این تورنمنت جهانی هشدار داد.
مارک دگریسه گفت: تمام نشانهها مثبت است. بنابراین باید به خودتان نگاه کنید. هیچ بهانهای وجود ندارد. تنها خطر، تکرار یک لغزش زودهنگام است؛ همانند اشتباهی که در یورو مقابل اسلواکی رخ داد. در جام جهانی قطر هم در مرحله گروهی حذف شدیم، اما این بار چنین اتفاقی را بعید میدانم. اختلاف کیفیت بین بلژیک و سایر تیمهای گروه بسیار زیاد است.
برای تماشاگران یک نکته منفی وجود دارد، اما بهطور کلی قرعه برای تیم ملی بلژیک بسیار مناسب بود. مارک دگریسه توضیح داد: تنها نکته منفی این است که ساعت برگزاری مسابقات، تماشای بازیها را برای مردم اینجا سختتر میکند. در سایر موارد همه چیز به سود بلژیک است؛ در آبوهوای معتدلتری بازی میکنید و فاصله سفر بین شهرهای میزبان نیز محدود است.
مارک دگریسه همچنین توصیههای مهمی برای گارسیا داشت: در وهله اول مدیریت شرایط و محیط، مهمتر از خودِ حریفان است. وقتی وارد حالت تورنمنت میشوید، چندین هفته از مرحله آمادهسازی تا پایان رقابتها بازیکنان دائماً کنار هم هستند. گارسیا باید مراقب باشد که بازیکنان کلیدی تا حد ممکن سرحال و آماده بمانند و جوّ تیم نیز مثبت و آرام باشد. اگر کوچکترین تنشها ایجاد شود و این اختلافات از رختکن بیرون درز کند، میتواند کل پویایی و روند تیم را تغییر دهد.
