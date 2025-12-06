زرندی: ۳۵ هزار میلیارد تومان برای انتقال آب دریا به اصفهان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب دریا به استان اصفهان که با حضور ریاست جمهوری همراه بود، پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را کار ماندگاری دانست که با شعار «از شوری دریا تا شیرینی تولید» آغاز شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در تشریح ابعاد این طرح عظیم سرمایهگذاری ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومانی افزود: این پروژه با زیرساخت بیش از ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری در مسیر انجام شده است.
وی افزود: فولاد مبارکه موفق به طراحی و ساخت ۶۱۰ هزار تن فولاد برای این مسیر شد که فولادهای خاص و فشار بالا محسوب میشوند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: ۵۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب به روش ثقلی طراحی شده است که این امر موجب حذف پنج ایستگاه پمپاژ و کاهش چشمگیر مصرف برق شده است.
وی ادامه داد: کل این مسیر ۸۰۰ کیلومتری در مدت دو سال تکمیل شده که تقریباً یک رکورد ملی حساب میشود.
کاهش شدید وابستگی به زایندهرود و بهرهوری آب
زرندی با تأکید بر مسئولیتپذیری شرکت، اعلام کرد که فولاد مبارکه پیش از این پروژه، کمتر از ۱.۵ درصد از آب زایندهرود را مصرف میکرد، اما تصمیم بر آن شد تا با این پروژه بزرگ، بار صنعت از دوش این منبع حیاتی برداشته شود.
وی همچنین به پیشرفتهای داخلی در بهینهسازی مصرف آب اشاره کرد و گفت: مجموعه فولاد مبارکه سال ۱۳۷۱ که آغاز کارش بوده برای تولید هر تن فولاد ۱۶ متر مکعب مصرف آب داشته، اما امروز مصرف آب مبارکه به ۲.۵ متر مکعب به ازای هر تن رسیده است؛ یعنی ما توانستیم میزان مصرفمان را به طور جدی کاهش دهیم و این در مقایسه با شرکتهای برتر دنیا که مصرفشان ۴ متر مکعب است، نشاندهنده موفقیت ماست.
افقهای آینده؛ انرژی و بازار آب
مدیرعامل فولاد مبارکه از برنامههای شرکت برای تأمین انرژی پایدار خبر داد و اعلام کرد که فاز اول نیروگاه خورشیدی به مدار آمده و تا پایان سال جاری، ۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به تولید برق اضافه خواهد شد و مذاکرات با وزارت نفت برای تأمین گاز از میدان گازی مدار نیز برای رفع دغدغه انرژی صورت گرفته است.
زرندی چشمانداز این پروژه را فراتر از حل چالشهای کنونی دانست و گفت: این آبی که ما منتقل کردیم میتواند مقدمه تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان اصفهان و صنایع همجوار باشد.
وی تأکید کرد که بر اساس سیاستهای دولت و برنامه هفتم توسعه، برنامههای توسعهای شرکت به سمت جنوب ایران هدایت خواهد شد و به دلیل ارزش و هزینهکرد جدی برای این آب، سرمایهگذاری سنگینی در حوزه هوشمندسازی مصارف آب (نصب سنسورها و برنامههای هوشمندی) در دستور کار است.
زرندی در خاتمه، این دستاورد را هدیهای از سوی گروه فولاد مبارکه به مردم ایران، بهویژه مردم خونگرم اصفهان دانست که نشان داد پروژههای بزرگ میتوانند اتحاد ملی و استانی را فراهم آورند.
