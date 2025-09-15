به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از آغاز عملیات توسعه میدان گازی «مدار» با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش تولید روزانه گاز تا سقف ۱۳ میلیون متر مکعب استاندارد و تولید ۴۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به مدت ۲۰ سال، گامی مهم در مسیر تأمین پایدار انرژی صنایع و ارتقای توان اقتصادی کشور و در راستای رشد سودآوری پایدار گروه فولاد مبارکه است.



سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: میدان گازی مدار که در عسلویه قرار دارد، با میزان درجای ۸.۹ تریلیون فوت مکعب و نسبت میعانات به گاز ۸۸ بشکه در هر میلیون فوت مکعب، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برای تأمین انرژی پایدار است.

وی در ادامه افزود: فولاد مبارکه با بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی، اجرای این پروژه را بر اساس مدل جدید قراردادی IPC برعهده گرفته که مزیت‌های قابل‌توجهی نسبت به قراردادهای بیع متقابل دارد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به سناریوی منتخب توسعه پروژه خاطرنشان کرد: مطابق برنامه، ۲۰ حلقه چاه شامل ۱۹ چاه جدید و تعمیر یک حلقه چاه موجود در قالب ۴ کلاستر حفاری می‌شود.

وی تاکید کرد: این عملیات شامل اجرای ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی از کلاسترها تا محل جمع‌آوری ۳۳ کیلومتر خطوط تولید تا پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و احداث تأسیسات جانبی، صنعتی و غیرصنعتی است.

تولید روزانه حداکثر ۱۳ میلیون متر مکعب گاز

زرندی تصریح کرد: حداکثر نرخ تولید گاز این میدان در فاز نهایی، ۱۳ میلیون متر مکعب در روز و حداکثر تولید میعانات گازی ۴۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ علاوه بر آن، تولید زودهنگام این پروژه طی ۲۸ ماه نخست به میزان ۲ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود و این در حالی است که مصرف فعلی گاز در گروه فولاد مبارکه در حال حاضر روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این طرح گفت: سرمایه‌گذاری در این پروژه نه‌تنها به افزایش ظرفیت تولید گاز کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف مهندسی، حفاری، ساخت تجهیزات و حمل‌ونقل را نیز فراهم خواهد کرد. همچنین با بهبود امنیت انرژی صنایع، به ویژه زنجیره تولید فولاد، شاهد تقویت رقابت‌پذیری بخش صنعت در بازارهای داخلی و خارجی خواهیم بود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: این طرح با کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و در قالب مشارکت با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا در بخش‌های سطح الارضی و تحت الارضی اجرا می‌شود و فولاد مبارکه با تکیه بر تجربه‌های گذشته در طرح‌های بزرگ ملی، متعهد به تحویل به‌موقع و باکیفیت این پروژه به فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی خواهد بود.