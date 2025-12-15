تاکسی روباتیک تسلا بدون راننده در شهر می چرخد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ،ایلان ماسک این خبر را پس از آن اعلام کرد که ویدئویی از یک خودروی مدل Y تسلا را در خیابانهای آستین بدون هیچ سرنشینی نشان میداد، در ایکس فراگیر شد. وی به عنوان مدیر ارشد اجرایی تسلا به سرعت اخبار و گمانه زنیها در این باره را تأیید کرد. او در واکنش به این ویدئو نوشت: آزمایشها بدون حضور سرنشین در خودرو در حال انجام است.
نشریه بیزینس اینسایدر نیز در گزارشی نوشت به نظر میرسد این فرایند برای مقاصد آزمایشی انجام شده و برای مسافرانی که کرایه میپردازند، ارائه نشده است.
در هر خودروی خودران تسلا از زمان راه اندازی سرویس تاکسی روباتیک آن در شهر آستین در ماه ژوئن، یک ناظر ایمنی انسانی در صندلی مسافر حضور دارد و آماده کنترل خودرو در صورت نیاز است.
درهر حال این رویداد نشان دهنده جهشی بزرگ در آینده خودروهای خودرانی است که ماسک از مدتها قبل این وعده را داده بود. ماسک وعده خود برای حذف ناظران ایمنی از Austin Robotaxies بارها در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر سال جاری میلادی تکرار کرده بود.
آشوک الوسوامی مدیر ارشد هوش مصنوعی تسلا در حساب کاربری خود در ایکس نشانهای از آغاز مرحله جدید خبر داده و نوشته بود: و حالا آغاز میشود!
مسئولیت ناظر ایمنی انسانی در خودروها رصد سیستمهای AV و کنترل دستی خودرو در زمانی است که وسیله نقلیه با شرایط ایمنی روبرو میشود که خود قادر به مدیریت آن نیست.
