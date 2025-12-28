به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله قائد رحمتی معاون مهندسی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: سامانه صوتی اتوماتیک با هدف ارتقای ایمنی، افزایش سرعت و دقت اطلاعرسانی، یکپارچگی پیامهای صوتی و بهبود تجربه مسافران در شرایط عادی و اضطراری راهاندازی شده است.
وی افزود: این طرح در راستای استانداردسازی اطلاعرسانی صوتی و بهبود ارتباط با مسافران اجرا شده و اکنون همه ایستگاههای متروی تهران و حومه تحت پوشش آن قرار دارند. با راهاندازی این سامانه، پیامهای از پیش تعریفشده و کدگذاریشده با صدایی واحد و لحن یکنواخت در تمامی ایستگاهها پخش میشود که نقش مؤثری در کاهش سردرگمی مسافران و افزایش آرامش و اعتماد آنان دارد.
قائد رحمتی با اشاره به تجربه موفق اجرای این سامانه در خط ۶ مترو گفت: پس از دریافت بازخوردهای مثبت فنی و عملیاتی، نصب این سیستم در سایر خطوط نیز انجام شد و پوشش کامل شبکه مترو محقق گردید. همچنین اپراتورهای اتاق کنترل مرکزی میتوانند با انتخاب کد مربوطه، پیامهای مرتبط با تأخیر قطارها، هشدارهای ایمنی یا اطلاعرسانیهای عمومی را با سرعت و دقت بالا منتشر کنند که این امر خطای انسانی را کاهش میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه، ضمن افزایش کارایی عملیاتی شبکه مترو، به ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه سفر و تقویت اعتماد عمومی کمک میکند و گامی مؤثر در مسیر ارائه خدمات ایمن، هوشمند و مسافر محور به شهروندان است.
