استاندار گیلان: مطالبات نانوایان باید فوری پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن شهید انصاری برگزار شد، با اشاره به گزارش دستگاههای متولی اظهار کرد: بخشی از عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت، خارج از حوزه اختیارات استان است، اما آنچه در توان مدیریت استان قرار دارد، ساماندهی بازار و جلوگیری از شکلگیری احساس بیعدالتی در میان مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد همه صنوف افزود: دولت وظیفه دارد با هرگونه تخلف یا سوءاستفاده برخورد کند تا آرامش اقتصادی و روانی جامعه حفظ شود.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، درباره نگرانیها پیرامون هزینه حمل مرغ در استان گفت: با توجه به ثبات نرخ سوخت سهمیهای، افزایش قیمت حملونقل این بخش توجیهی ندارد و نرخ حمل مرغ تغییری نخواهد کرد.
حقشناس همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات نانوایان بیان کرد: نانوایان همواره همراه دولت بودهاند و ضروری است مطالبات آنها بدون تأخیر پرداخت شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به لزوم برنامهریزی دقیق برای تأمین اقلام مورد نیاز مردم در ماههای آینده افزود: کاهش جوجهریزی در استان باید در کوتاهترین زمان جبران شود؛ بهویژه با توجه به همزمانی اسفندماه با ماه مبارک رمضان و افزایش طبیعی مصرف.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار در آستانه شب یلدا تصریح کرد: یلدا آئینی دیرینه است و لازم است شرایط بازار به گونهای فراهم شود که خانوادهها بتوانند بدون نگرانی خرید کنند.
حقشناس خطاب به دستگاههای اجرایی مرتبط اظهار داشت: تأمین اقلامی مانند هندوانه و انار باید با برنامهریزی زودهنگام انجام شود. وجود ظرفیت سردخانهای مناسب در گیلان امکان مدیریت مطلوب ذخایر را فراهم میکند و باید از بروز نوسانات لحظهای جلوگیری شود.
استاندار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: سه دستگاه صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات محور اصلی مدیریت بازار هستند و انتظار مردم این است که بازار شب یلدا با ثبات و قیمتهای منطقی اداره شود.
