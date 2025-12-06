به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار رودان به همراه بخشدار مرکزی و مسئولان شهرستان از روند خرید و فروش محصولات کشاورزی در میدان بار بازدید کرد.

در این بازدید وی با کشاورزان و فعالان بازار به گفت‌وگو پرداخت و مشکلات آنها را بررسی کرد.



محمد محسنی در جلسه‌ای که پس از بازدید برگزار شد، بر لزوم سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود شرایط کشاورزان، ایجاد واحدهای بسته‌بندی باید در اولویت باشد.

وی همچنین اشاره کرد که کیفیت محصولات تأثیر زیادی بر قیمت‌ها دارد و وجود محصولات بی‌کیفیت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ضرر کشاورزان منجر شود.



فرماندار رودان در پایان از تلاش‌های کشاورزان قدردانی کرد و افزود: دولت همواره از تولیدکنندگان حمایت می‌کند و این قشر در تأمین نیازهای مردم نقش حیاتی دارند.