فقط ۲ درصد عفونت های تنفسی مربوط به کرونا است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود یادگاری افزود: آنفلوانزا بیماری خود بهبود شونده است و اکثر افراد مبتلا به این بیماری پس از دوره کوتاهی تب، سرفه، آبریزش بینی، کوفتگی و درد عضلانی خود به خود بهبود پیدا میکنند، ولی افراد بالای ۶۵ سال یا افراد با بیماری زمینهای قلبی، ریوی، دیابت، کلیوی یا سرطان در معرض خطر بروز عوارض بیشتر این بیماری قرار دارند.
وی از افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا در کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس گزارش مراکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ۳۳ درصد عفونتهای تنفسی به دلیل آنفلوانزا و فقط ۲ درصد موارد مربوط به کرونا بوده است.
به گفته وی، بر اساس این آمار سیستم بهداشت و درمان کشور با همه گیری آنفلوانزا و افزایش تعداد موارد بستری، به ویژه در افراد مسن بیشتر مواجه است.
استاد دانشگاه ادامه داد: آنفلوانزا بیماری خود بهبود شونده است و اکثر افراد مبتلا به این بیماری پس از دوره کوتاهی تب، سرفه، آبریزش بینی، کوفتگی و درد عضلانی خودبه خود بهبود پیدا میکنند، ولی افراد بالای ۶۵ سال یا افراد با بیماری زمینهای قلبی، ریوی، دیابت، کلیوی یا سرطان در معرض خطر بروز عوارض بیشتر این بیماری قرار دارند.
یادگاری، بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا را تزریق واکسن دانست و افزود: افراد مسن، افراد با بیماری زمینهای و زنان باردار از جمله گروههای پرخطری هستند که تزریق واکسن برای آنها توصیه میشود.
وی ادامه داد: همزمانی اپیدمی آنفلوانزا با آلودگی هوا منجر به تشدید عوارض تنفسی و افزایش موارد بستری میشود. توصیه این است که افراد در معرض خطر در مکانهای عمومی از ماسک استفاده کنند، دستهای خود را مرتب بشویند، تماس نزدیک با افراد مشکوک نداشته باشند و در صورت حضور فرد مبتلا در منزل پنجرهها را باز بگذارند تا هوا جریان داشته باشد.
یادگاری تصریح کرد: از نظر آماری سوش در گردش آنفلوانزا، H۳n۲ است که با نشانههای شدیدتری نسبت به H۱N۱ بروز میکند.
وی اظهار کرد: افرادی که درگیر آنفلوانزا میشوند چند روز ابتدایی را باید استراحت کنند و در مکانهای عمومی حاضر نشوند.
نظر شما