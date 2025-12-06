استقلال برای میزبانی از ملوان راهی کرج می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر روز چهارشنبه ۱۹ آذر باید از تیم ملوان میزبانی کند. ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی‌ها طی چند هفته اخیر از کیفیت چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس گلایه داشته و درخواست تغییر ورزشگاه میزبانی از ملوان را به مدیران این باشگاه داده است.

در همین حال مدیران باشگاه استقلال طی نامه‌ای به مدیریت ورزشگاه انقلاب کرج خواستار برگزاری دیدار تیمشان در این ورزشگاه با ملوان شده اند که هنوز به تأیید نرسیده است.

لازم به ذکر است که ورزشگاه انقلاب کرج در فصل جاری میزبان دیدار تیم‌های پیکان و آلومینیوم بوده است و باید دید مجوز برگزاری دیدار استقلال در این ورزشگاه صادر خواهد شد یا خیر.