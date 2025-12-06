استقلال رقیب قابل احترامی است/ فرصت طلایی را در جام جهانی از دست دادیم

پریسا امامیزاده سرمربی تیم فوتسال زنان نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی فوتسال در رقابتهای جام جهانی گفت: به طور کلی عملکرد تیم بسیار خوب بود. بازی با برزیل قابل پیشبینی بود چون آنها همیشه یک سطح بالاتر از ما هستند اما بچهها واقعاً با تمام توان مقابل این تیم ظاهر شدند و نمایش فوقالعادهای داشتند.
وی افزود: بازی با پاناما هم پیشبینی شده بود اما مهمترین نکته بازی مقابل ایتالیا بود. تیم ایتالیا از نظر قدمت از ما کمتر است و در گذشته یک بار در بازی دوستانه با تیم ملی ما روبهرو شده بود. فکر میکنم ما در فوتسال کمی کوتاهی کردیم؛ نبود بازیهای تدارکاتی بینالمللی و کمتوجهی به تیم ملی باعث شد نتیجهای که میتوانستیم کسب کنیم از دست برود. اگر آمادگی بیشتری داشتیم شاید میتوانستیم از این گروه صعود کنیم.
امامیزاده درباره تلاش بازیکنان برای صعود از مرحله گروهی تصریح کرد: با این حال بچهها تمام توانشان را گذاشتند. همانطور که خانم مظفر هم گفتند با جان و دل بازی کردند و از تکتک بازیکنان باید تشکر کرد. تدارکات و برنامهریزی کادر فنی هم خیلی خوب بود و قابل تقدیر است.
وی درباره عملکرد مارال ترکمان بازیکن کلیدی تیم ملی نیز گفت: مارال در جام جهانی نتوانست عملکرد همیشگی خودش را داشته باشد. فشار مسابقات، جوانی و آنالیز دقیق تیمهای حریف روی او تأثیر داشت. البته شرایط روحی و روانی بازیکن هم اهمیت دارد و خود او باید در این مورد صحبت کند. اما هنوز هم معتقدم مارال یکی از بهترین بازیکنان آسیاست و میتواند نقش کلیدی خود را ایفا کند.
سرمربی تیم نفت آبادان درباره نگاه به آینده فوتسال زنان افزود: پس از جام جهانی دیگر بهانهای برای عدم توجه به تیم ملی وجود ندارد. برای آینده باید تغییر نسل و جوانگرایی را مدنظر قرار دهیم تا چهار سال آینده بتوانیم دوباره به صدر آسیا بازگردیم و در جام جهانی بهتر عمل کنیم. استعداد و پتانسیل در کشور ما وجود دارد؛ فقط نیاز به برنامهریزی دقیق و حمایت بیشتر داریم.
امامیزاده در ادامه درباره شروع لیگ و شرایط تیم خود توضیح داد: لیگ از شنبه آغاز میشود و به دلیل نبود اسپانسر و وقفه طولانی نیمفصل اول فشرده برگزار میشود. این شرایط برای تیمهایی که بازیکنان ملیپوش دارند سخت است؛ چون برخی بازیکنان هنوز از جام جهانی برگشتهاند و خستهاند. با این حال اعتراض خود را مطرح کردهایم و تلاش میکنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی درباره رقابت با استقلال در لیگ برتر گفت: امسال رقابتها بسیار نزدیک است و تیمهای کرمان، تاکستان، بندرعباس و رفسنجان هم شرایط خوبی دارند. استقلال به دلیل داشتن بازیکنان ملیپوش رقیب جدیتری است ولی تمرکز ما بر هر بازی و کسب سه امتیاز هفته به هفته است. تمام تیمها شایسته احترام هستند و هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق بهترین نتیجه را کسب کنیم.
امامیزاده در پایان تأکید کرد: فوتسال زنان ایران ظرفیت و استعداد دارد و با حمایت مناسب و جوانگرایی میتوانیم دوباره به صدر آسیا بازگردیم و در جام جهانی عملکرد بهتری داشته باشیم.
