۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با تهاجم ملخ صحرایی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

مریم جلیلی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این همایش گفت: ملخ صحرایی یکی از آفات نباتی است که تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی است. در متون دینی از ملخ صحرایی به عنوان بلای طبیعی یاد شده است.

وی افزود: در این متن درباره حمله ملخ صحرایی آمده «اسب باد آمد و لشگر ملخ را آورد، دهقان بی داس، بی نان ماند».

وی با بیان اینکه ملخ صحرایی یکی از مهاجم ترین و جسارت بارترین آفت جهانی محسوب می‌شود، ادامه داد: ۱۰۰ هزار از مزارع و باغات جنوب از سوی این ملخ مهاجم مورد تهدید است که کوچک‌ترین غفلت خسارت سنگینی بر معیشت و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رطوبت پسند بودن ملخ صحرایی، اظهار کرد: در چنین شرایطی به سرعت تکثیر می‌شود و در سطح جهان ۲۹ میلیون کیلو متر پراکنش دارد. قدرت این آفت به گونه‌ای است که بی وقفه روزانه می‌تواند ۱۰ ساعت پرواز کند و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو متر طی می‌کند.

وی تصریح کرد: در صورت مساعد بودن شرایط یک ملخ صحرایی در یک سال تا ۴ نسل تولیدمثل می‌کند و در هر نسل بین ۲۰ تا ۵۰ برابر جمعیت آنها افزایش می‌یابد.

جلیلی مقدم با بیان اینکه ملخ صحرایی ییلاق و قشلاق می‌کند و ایران در منطقه بهاره این آفت است. مسیر تابستانه این آفت در بخش‌هایی از هند و مسیر زمستانه آن دریای سرخ است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۳ مسیر حرکت ملخ صحرایی به ایران، گفت: مسیر اول، سواحل دریای سرخ، عربستان و استان هرمزگان، جاسک و سیریک و جاهای دیگر از کشور است. مسیر دوم آن، شاخ آفریقا، یمن، عمان و سواحل مکران و چابهار است. مسیر سوم هم از پاکستان و برگشت ملخ است به استان‌های سیستان و بلوچستان و نوار جنوبی کشور است.

وی افزود: ملخ صحرایی در فاز انفرادی خسارت چندانی ندارد اما اگر در مسیر حرکت پوشش گیاهی در اختیار داشته باشد و با افزایش جمعیت به سرعت تکثیر می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات در ادامه سخنان خود به پیشینه هجوم ملخ صحرایی به کشور اشاره کرد و افزود: ایران دو قحطی در دوره صفویه و افشاریه را به دلیل تهاجم این افت تجربه کرد. در سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ خورشیدی تمام کشت کرمان و هرمزگان را خوردند و قیمت غله چند برابر شد به طوری که مردم مجبور به مهاجرت شدند.

وی اظهار کرد: سفرنامه نویسان اروپایی این دوره، ملخ را قاتل خاموش مزارع ایران توصیف کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به بدترین تهاجم ملخ صحرایی به ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این حمله بدترین تهاجم ملخ صحرایی در نیم قرن اخیر بود که باعث شد تمام ارگان‌های دولتی از حفظ نباتات تا سپاه و بسیج وارد میدان مبارزه شدند تا آفت کنترل شد.

وی اضافه کرد: بر اساس بند الف ماده ۴ قانون حفظ نباتات، ملخ در آفات عمومی ذکر شده و مبارزه با آن بر عهده دولت است. ما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۵۴۳۰۰ هکتار از مزارع و باغات در سطح ۱۱۸۶ هکتار برای کنترل این آفت دیده بانی و مبارزه انجام شد.

این معاون وزیر جهاد کشاورزی به پیش‌بینی فائو اشاره کرد و توضیح داد: پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۵ میلادی، سطح مبارزه در سال پیش رو، ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ایران مورد تهدید است و برای این مبارزه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از نوار جنوبی کشور نیاز است.

جلیلی مقدم تاکید کرد: اگر در مبارزه از آفت عقب بمانیم و زمان طلایی را از دست بدهیم باید با حجم بیشتری از آفت‌کش‌ها مبارزه ادامه یابد و در نهایت تأثیر چندانی هم نخواهد داشت. بنابراین، دیده‌بانی در این حوزه از اهمیت بسیار برخوردار است.