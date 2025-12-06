  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

اورژانس تهران: ۲۵۵۵۵ ماموریت در هفته دوم آذر ماه ثبت شده است

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت در مرکز دیسپچ اورژانس استان طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت در مرکز دیسپچ اورژانس استان طی هفته گذشته خبر داد.

توکلی در ادامه اظهار کرد: در بازه زمانی ۷ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۵۵۵۵ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها، ۶۰۷۹ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱ هزار و ۴۹۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.

وی افزود: در همین مدت ۵۰ هزار و ۱۷۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که متأسفانه ۷۷۶ تماس مزاحم معادل ۱.۵ درصد کل تماس‌ها را شامل می‌شود.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به نوع مأموریت‌ها تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۴۲۱۸ مورد مربوط به حوادث ترافیکی معادل ۱۶.۵ درصد و ۲۱ هزار و ۳۳۷ مورد مربوط به حوادث غیر ترافیکی معادل ۸۳.۵ درصد بوده است.

توکلی همچنین گفت: طی این مدت اورژانس هوایی ۵ سورتی پرواز انجام داد که در نتیجه آن ۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

    • هاله DE ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چقدر زیاد فکر کنم یه رکورد شکنیه ایشالله دیگه این اتفاقا نیفته

