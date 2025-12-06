  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

سامانه بارشی قوی وارد استان زنجان می شود؛ تقویت بارش ها از روز دوشنبه

سامانه بارشی قوی وارد استان زنجان می شود؛ تقویت بارش ها از روز دوشنبه

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از ورود یک سامانه بارشی فعال از شمالغرب کشور به استان خبر داد و گفت فعالیت این سامانه از روز یکشنبه آغاز شده و از دوشنبه تا چهارشنبه به اوج خود می‌رسد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز (شنبه) شرایط جوی در استان پایدار است و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود، اما از فردا با نفوذ تدریجی موج بارشی، ناپایداری‌ها افزایش یافته و پوشش ابر و سرعت وزش باد بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به شدت گرفتن فعالیت این سامانه از روز دوشنبه افزود: بر اساس الگوهای هواشناسی، بارش‌های این سامانه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه قابل توجه خواهد بود و در اغلب مناطق استان بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مشاهده نخواهد شد، گفت: با استقرار سامانه بارشی از روز دوشنبه، دمای بیشینه روزانه کاهش می‌یابد و همین موضوع موجب کاهش اختلاف دمای شب و روز در استان می‌شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان نیز منفی یک درجه گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییری نداشته است، افزود: روستای خیرآباد با منفی ۶ درجه سردترین و گیلوان با ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به بارش‌های قابل توجه و کاهش دما طی روزهای آتی، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شهروندان، کشاورزان و رانندگان هشدار داد.

کد خبر 6679197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها