سامانه بارشی قوی وارد استان زنجان می شود؛ تقویت بارش ها از روز دوشنبه

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز (شنبه) شرایط جوی در استان پایدار است و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود، اما از فردا با نفوذ تدریجی موج بارشی، ناپایداری‌ها افزایش یافته و پوشش ابر و سرعت وزش باد بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به شدت گرفتن فعالیت این سامانه از روز دوشنبه افزود: بر اساس الگوهای هواشناسی، بارش‌های این سامانه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه قابل توجه خواهد بود و در اغلب مناطق استان بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مشاهده نخواهد شد، گفت: با استقرار سامانه بارشی از روز دوشنبه، دمای بیشینه روزانه کاهش می‌یابد و همین موضوع موجب کاهش اختلاف دمای شب و روز در استان می‌شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان نیز منفی یک درجه گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییری نداشته است، افزود: روستای خیرآباد با منفی ۶ درجه سردترین و گیلوان با ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به بارش‌های قابل توجه و کاهش دما طی روزهای آتی، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شهروندان، کشاورزان و رانندگان هشدار داد.