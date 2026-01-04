سالاری: جنوب کرمان در امنیت غذایی کشور سهم ۵ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرود سالاری، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور هیئت اقتصادی وزارت دفاع برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز جنوب کرمان در تولیدات کشاورزی کشور اظهار داشت: این منطقه با دارا بودن هشت شهرستان و وسعتی در حدود ۳۸ هزار کیلومتر مربع، سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند که این میزان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین حدود ۵ درصد امنیت غذایی کشور دارد.

وی با تأکید بر ویژگی‌های اقلیمی جنوب کرمان افزود: از ۱۴ اقلیم شناسایی‌شده در کشور، ۱۲ اقلیم در جنوب کرمان وجود دارد که این تنوع اقلیمی کم‌نظیر، امکان کشت طیف گسترده‌ای از محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای را در تمام فصول سال فراهم کرده و این منطقه را به یکی از منحصر به فرد ترین پهنه‌های کشاورزی کشور تبدیل کرده است.

سالاری، با بیان اینکه جنوب کرمان سهم قابل توجهی در اراضی کشاورزی کشور دارد، ادامه داد: حدود ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی قابل کشت کشور در این منطقه واقع شده و ۲۹ درصد از کل اراضی کشاورزی استان کرمان متعلق به جنوب استان است.

وی افزود: همچنین ۷۰ درصد از تولیدات کشاورزی استان کرمان در جنوب این استان تولید می‌شود که بیانگر جایگاه محوری جنوب کرمان در اقتصاد کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به رتبه‌های ملی این منطقه در تولید محصولات مختلف گفت: جنوب کرمان در تولید خرما رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و در تولید مرکبات نیز رتبه دوم ملی را دارد؛ علاوه بر این، این منطقه در تولید محصول حنا رتبه نخست کشور را داراست و در حوزه محصولات گلخانه‌ای، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به بهره‌وری بالای کشاورزی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: میزان تولید در واحد سطح در این منطقه به‌مراتب بیشتر از میانگین کشوری بوده و خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب و نیروی انسانی توانمند، جنوب کرمان را به یکی از مناطق مستعد و زرخیز کشور تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای توسعه محصولات کشاورزی صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی فراهم کرده است.

سالاری، با انتقاد از کم‌توجهی به صنایع جانبی و تبدیلی در سال‌های گذشته گفت: با وجود حجم بالای تولید، تاکنون به صنایع تبدیلی و تکمیلی در جنوب کرمان آن گونه که شایسته است توجه نشده، در حالی که این منطقه می‌تواند به بهشت سرمایه‌گذاری ایران در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی صادرات‌محور تبدیل شود و ارزش افزوده بالایی برای کشور و منطقه ایجاد کند.

وی با تأکید بر حمایت کامل از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در حوزه صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌ها و واگذاری زمین با نگاه حمایتی در کنار سرمایه‌گذاران قرار دارد و این سازمان آماده است با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، مسیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته را برای سرمایه‌گذاران هموار کند.