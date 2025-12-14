مدیرکل دامپزشکی کرمان: اولین مورد تب برفکی در استان کرمان مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیلی وند، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت استان کرمان در مورد سویه جدید بیماری تب برفکی، از واکسیناسیون بیش از ٥٠ هزار رأس دام بر علیه بیماری تب برفکی خبر داد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی مجموعه دامپزشکی در برابر کنترل سویه جدید بیماری تب برفکی، گفت: اخیراً مورد مشکوکی که در یک دامداری سنتی یکی از شهرستان‌های استان مشاهده شد که ضمن انجام اقدامات فنی و قرنطینه‌های لازم در همان مکان خاموش شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان، اعلام کرد: مورد مشاهده شده طبق تاریخچه گرفته شده از طریق ورود نهاده‌های دامی از استان‌های مجاور بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی به این دامداری انتقال یافته است که با سرعت عمل مجموعه دامپزشکی به هیچ جا انتشار ننموده است و تنها یک واحد مثبت گردیده که تلفات و خسارات چندانی به همراه نداشته و تا این لحظه همه چیز تحت کنترل می‌باشد و جای نگرانی نیست.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان، کنترل تردد دام، نهاده‌های دامی و کود دامی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: پست‌های قرنطینه‌ای با همکاری نیروی انتظامی در سطح استان همچنان فعال و دایر می‌باشد و با محموله‌های فاقد مجوز بهداشتی دامپزشکی بدون اغماض برخورد قانونی صورت می‌گیرد، اما همچنان در خصوص کنترل این بیماری همکاری دامداران ضروری می‌باشد.