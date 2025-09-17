۵۸ هزار دام سبک و سنگین فهرج در برابر بیماری تب برفکی واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بمان دشتی، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: واکسیناسیون کاملاً رایگان دام‌های سبک وسنگین شهرستان فهرج برعلیه بیماری تب برفکی از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است و دراین فاز ۵۵ هزار راس دام سبک و ۳ هزار راس دام سنگین توسط بخش دولتی واکسینه می‌شوند.

وی افزود: همکاری دامداران با اکیپ‌های عملیاتی شبکه دامپزشکی شهرستان جهت واکسیناسیون کامل جمعیت دامی برعلیه بیماری تب برفکی که یک بیماری ویروسی با واگیر داری بالا است و باعث زیان وضرر اقتصادی فراوان به صنعت دامپروری می‌شود الزامی است.

رییس شبکه دامپزشکی فهرج گفت: این بیماری در دام‌ها با علائمی مانند تب، تاول در دهان، کاهش اشتها، کاهش تولید شیر، لنگش و… بروز می‌کند.

بمان دشتی، از دامداران درخواست کرد با رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای مانند خودداری از ورود دام‌های بی هویت به دامداری، جلوگیری از ورود وخروج افراد متفرقه به دامداری، ضدعفونی دوره‌ای جایگاه نگهداری دام، واکسیناسیون دام‌ها و… از بروز این بیماری در دامداری‌های خود ممانعت کنند.