به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، جزئیات برنامه‌های شاخص این هفته را تشریح کرد و از برگزاری تجمع بزرگ پنجم آذر با حضور اقشار مختلف بسیجی در سراسر استان خبر داد.

وی اعلام کرد بخشی از برنامه‌ها شامل تشییع پیکر هفت شهید گمنام در هفت نقطه استان، اجرای رزمایش خدمت در محلات کم‌برخوردار، اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم و اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه با یادآوری بنیانگذاری نهاد بسیج در پنجم آذر ۵۸ توسط امام خمینی (ره)، این ابتکار را شجره طیبه‌ای دانست که طی ۴۶ سال به یک تفکر جهانی تبدیل شده و امروز در هر حرکت ضد استکباری در جهان، اثرات آن قابل مشاهده است.

سردار قنبری به تهدیدات دشمن در جنگ نرم اشاره کرد و گفت: پس از ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، تلاش‌ها برای سوءاستفاده از مشکلات اجتماعی شدت گرفت اما حضور آگاهانه مردم و بسیج، این توطئه‌ها را بی‌اثر ساخت.

وی با قدردانی از عملکرد رسانه‌های کرمانشاه در جنگ ۱۲ روزه افزود: تولید محتوای امیدآفرین توسط اهالی رسانه نقش مهمی در حفظ روحیه اجتماعی داشت و باید این رویکرد ادامه یابد تا روایت‌های دشمن خنثی شود.

سردار قنبری تأکید کرد بسیج تنها یک نهاد نظامی نیست، بلکه جریانی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی است که ظرفیت میلیونی مردم ایران را نمایندگی می‌کند و سپاه وظیفه دارد توان این نیروی مردمی را برای حل مسائل کشور سازماندهی کند.

وی حضور بسیج در پروژه‌های علمی، موشکی، هسته‌ای، فضایی و فعالیت‌های محرومیت‌زدایی را از نتایج این تفکر خواند و خاطرنشان کرد بسیاری از خدمات بسیجیان حتی رسانه‌ای نمی‌شود، در حالی‌که این نسل، ادامه‌دهنده راه جهادگران دوران دفاع مقدس است.

سردار قنبری در پایان بر ضرورت معرفی این خدمات توسط رسانه‌ها تأکید کرد تا مردم بدانند نسل امروز نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری و جهادی، در میدان خدمت‌رسانی ایستاده است.