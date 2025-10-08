به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه در آیین گرامیداشت «صدای حقیقت» و تجلیل از اصحاب رسانه استان کرمانشاه که به میزبانی بسیج رسانه برگزار شد، با بیان اینکه عملکرد رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه ایران ماندگار و اثرگذار است، اظهار داشت: در این جنگ شاهد یک عملکرد زیبا و تاریخی بودیم؛ همه سلایق، دیدگاه‌ها و انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی در یک صف واحد علیه دشمن ایستادند و رسانه‌ها در خط مقدم این اتحاد قرار داشتند. این انسجام، تاریخی و آینده‌ساز است و هرگز از یاد نخواهد رفت.



وی با اشاره به گزارشی از یک نشریه آمریکایی با عنوان «رویش نسل جدید مقاومت در ایران» افزود: در این گزارش که به قلم یکی از اساتید دانشگاه خارجی منتشر شده، به صراحت آمده است که جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث تغییر نگاه نسل جوان کشور نسبت به گفتمان مقاومت شده است؛ جوانانی که پیش‌تر نسبت به استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی نگاه انتقادی داشتند، امروز همدل و همراه با شعارهای انقلاب اسلامی شده‌اند. این رویکرد جدید دشمن را غافلگیر کرده است.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تأکید کرد: آینده در آینده ساخته نمی‌شود؛ ما یا باید آینده را بسازیم یا در آینده‌ای که برای ما طراحی شده زندگی کنیم. ملت ایران در جغرافیایی زندگی می‌کند که کانون منازعات امنیتی و سیاسی است، بنابراین نقش رسانه در ساختن آینده‌ای مقتدرانه بسیار حیاتی است.



سردار ریحانی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های صهیونیسم جهانی اشاره کرد و گفت: امروز یهودیان صهیونیست با طرح ایده‌های «سرزمین مقدس» در مقابل کعبه و مسیحیان صهیونیست با شعار «صلح از مسیر قدرت» در پی سلطه جهانی‌اند. آنها اعتقادی به سازمان ملل و شورای امنیت ندارند و برای تحقق اهداف خود از هر ابزاری بهره می‌برند.



وی با بیان اینکه دشمن در سه مقطع تاریخی دچار خطای محاسباتی شده است، افزود: شروع جنگ تحمیلی، پایان جنگ و عملیات مرصاد و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر، هر سه مقطعی بودند که دشمن با محاسبات غلط وارد میدان شد و زمین‌گیر گردید. این پیروزی‌ها فقط حاصل تجهیزات نظامی نبود؛ انسجام مردم و قدرت رسانه باعث شد دشمن نتواند به اهداف خود برسد.



سردار ریحانی ادامه داد: دشمن امروز جنگ سخت را به جنگ ذهن‌ها تبدیل کرده است. آنها با بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند ذهن مردم را تسخیر کنند و روایت‌های دروغین بسازند. امروز نیز غرب قدرت رسانه را ابزار اصلی خود می‌داند. ما باید با اقدام پیش‌دستانه در عرصه رسانه، مدیریت این جنگ ترکیبی را به دست بگیریم.



وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌های داخلی در خنثی کردن عملیات روانی دشمن گفت: رسانه‌ها در این جنگ نشان دادند که می‌توانند محور انسجام ملی باشند. گاهی لازم نیست بنویسیم مردم چه می‌خواهند بخوانند؛ باید حقیقت را نوشت، ولو اینکه سخت و تلخ باشد. آنچه مردم را محکم و متحد نگه می‌دارد، صدای حقیقت است.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه خطاب به اصحاب رسانه تأکید کرد: مقام معظم رهبری بارها بر استحکام داخلی و اتحاد مردم تأکید کرده‌اند. امروز جنگ دشمن بر سر ذهن و دل مردم است. دشمن با روایت‌های ترکیبی، تحلیل‌های احساسی و شایعات نیمه‌موثق به دنبال تضعیف باورها و امید مردم است. رسانه‌ها باید با اقدام سریع و روایتگری درست، این توطئه را خنثی کنند.



سردار ریحانی با تشریح اهداف دشمن در «جنگ ترکیبی» تصریح کرد: سه محور اصلی تاکتیک دشمن عبارتند از: کالیبراسیون گزاره‌ها، ایجاد تحلیل‌زدگی در افکار عمومی و بهره‌برداری از خلأهای اطلاعاتی. اگر رسانه‌های داخلی واکنش کند و دیر عمل کنند، دشمن همان خلأ را به ابزار روایت خود تبدیل می‌کند.



وی با اشاره به قدرت رسانه در کنار قدرت نظامی خاطرنشان کرد: اگر رسانه نبود، اگر روایت‌های درست و به‌موقع منتقل نمی‌شد، دشمن هرگز زمین‌گیر نمی‌شد. این رسانه بود که وحدت و خودباوری را در دل مردم زنده نگه داشت. این نقطه قوت ماست و باید تقویت شود.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در بخش دیگری از سخنانش به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عبور از ایده مذاکره اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری صریحاً اعلام کردند مذاکره با دشمنان این ملت پایان یافته است؛ چون این مسیر، دوصدایی و دوقطبی ایجاد می‌کند و دشمن را امیدوار می‌سازد. امروز مسیر ملت ایران روشن است؛ مقاومت، تلاش و ساختن آینده‌ای مقتدر.



سردار ریحانی گفت: امروز زمان کار و تلاش است. این کشور ۴۵ سال است هر روز درگیر جنگی سخت یا نرم بوده و با وجود همه فشارها روی پای خود ایستاده است. اگر اراده و کار جمعی باشد، هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی ملت ایران را بگیرد. رسانه‌ها باید این روحیه را به جامعه منتقل کنند و امید را زنده نگه دارند.



وی در پایان سخنان خود با تقدیر از اصحاب رسانه کرمانشاه تأکید کرد: عملکرد رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه نه فقط موجب شکست دشمن، بلکه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد؛ چراکه رسانه‌ها ستون استحکام جبهه مقاومت‌اند.