  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

پخش برنامه «چشم و چراغ» ویژه خانواده‌های شهدا در کرمانشاه

پخش برنامه «چشم و چراغ» ویژه خانواده‌های شهدا در کرمانشاه

کرمانشاه – مسئول قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور گفت: برنامه تلویزیونی «چشم و چراغ» با محوریت والدین و همسران شهدا هر شب پیش از خبر ساعت ۱۹:۳۰ از صدا و سیمای کرمانشاه پخش می‌شود.

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه «چشم و چراغ» با حمایت سردار فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) و مدیرکل صدا و سیمای استان تولید شده و هر شب پیش از خبر ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن می‌رود.

وی افزود: این برنامه با تمرکز بر خانواده‌های شهدا، ضمن روایت خاطرات و معرفی خدمات فرهنگی، تلاش می‌کند فرهنگ ایثار و شهادت را در میان مردم زنده نگه دارد.

مسئول قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نقش مؤثری در مقابله با تهدیدات و تبلیغات منفی در فضای مجازی دارند و «چشم و چراغ» بخشی از اقدامات بسیج در ترویج ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی در پایان از مردم خواست برنامه را دنبال کنند تا ضمن آشنایی بیشتر با زندگی و خدمات خانواده شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه تقویت شود.

کد خبر 6632123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها