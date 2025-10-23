رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه «چشم و چراغ» با حمایت سردار فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) و مدیرکل صدا و سیمای استان تولید شده و هر شب پیش از خبر ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن میرود.
وی افزود: این برنامه با تمرکز بر خانوادههای شهدا، ضمن روایت خاطرات و معرفی خدمات فرهنگی، تلاش میکند فرهنگ ایثار و شهادت را در میان مردم زنده نگه دارد.
مسئول قرارگاه رسانهای بسیج غرب کشور تأکید کرد: فعالیتهای فرهنگی و رسانهای نقش مؤثری در مقابله با تهدیدات و تبلیغات منفی در فضای مجازی دارند و «چشم و چراغ» بخشی از اقدامات بسیج در ترویج ارزشهای دفاع مقدس است.
وی در پایان از مردم خواست برنامه را دنبال کنند تا ضمن آشنایی بیشتر با زندگی و خدمات خانواده شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه تقویت شود.
