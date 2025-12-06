به گزارش خبرنگار مهر، اکبر دنیادوست روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تشریح برنامهها و مسائل مربوط به شهرک خاوران اظهار کرد: رشد سریع جمعیت در خاوران نشان میدهد که کمبود فضای آموزشی در سالهای آینده به یک مسئله جدی تبدیل خواهد شد.
دنیادوست درباره وظایف شهرداری در قبال احداث مدارس بیان کرد: شهرداری منطقه ۹ از ابتدا متولی طراحی و توسعه فازهای خاوران بوده و طبیعی است که موضوع ایجاد زیرساختهای آموزشی نیز بخشی از این مسئولیت محسوب میشود.
شهردار منطقه ۹ تبریز در ادامه به تفاهمنامه میان شهرداری تبریز و آموزشوپرورش استان اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، شهرداری موظف به ساخت ۱۴ باب مدرسه در مناطق مختلف شهر است و این تعهد همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته او، هرچند نخستین مدرسه بزرگمقیاس شهرداری در خاوران خرداد امسال کلنگزنی شده و طی شش ماه اخیر نیز پیشرفت خوبی داشته، اما این میزان پاسخگوی نیاز جمعیت آینده خاوران نخواهد بود و برنامهریزی برای ساخت مدارس بیشتر ضروری است.
شهردار منطقه تصویری شفاف از وضعیت مالی منطقه در سال ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: کل بودجه منطقه در سال جدید ۱,۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد نشان میدهد.
او یادآور شد: در ابتدای دوره ششم، یعنی سال ۱۴۰۱، بودجه منطقه تنها ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم بهصورت پلکانی افزایش یافته تا به سطح فعلی برسد.
دنیادوست افزود: یکی از ویژگیهای مهم بودجه سال ۱۴۰۴ این است که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان آن به بخش عمرانی اختصاص یافته و تنها ۲۰۰ میلیارد تومان به امور جاری میرسد. این نسبت نشان میدهد که تمرکز ما همچنان بر جبران عقبماندگیهای گذشته و تکمیل پروژههای مهم منطقه است.
دنیادوست به موضوع تعهدات باقیمانده خاوران در فازهای یک و دو اشاره کرد و توضیح داد: در مدت ۲۰ ماه و ۱۷ روز حضورم در این مسئولیت، حتی یک روز نبوده که مراجعه برای پیگیری تعهدات نداشته باشیم.
طبق توضیحات او، طی دو سال گذشته حدود ۷۰ درصد تعهدات فاز یک تعیینتکلیف شده و اکنون تنها ۵.۵ هکتار زمین مسکونی معادل تقریبی ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از آن باقی مانده است.
دنیادوست اعلام کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری دولت و شهرداری، موضوع فاز دو خاوران نهایی شده و ۵۳۰ هکتار با کاربری مسکونی به محدوده منطقه افزوده شده است. محدوده پیشین منطقه حدود ۸۳۰ هکتار بود و این تغییر، بار مسئولیتهای جدیدی را متوجه مدیریت شهری میکند.
شهردار منطقه ۹ در ادامه خبر داد که نرمافزار تخصصی املاک برای ثبت و نظمدهی کامل تعهدات راهاندازی شده تا مشکلات سالهای قبل در فاز جدید تکرار نشود. او همچنین از پیگیری مصوبات مرتبط در شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج سخن گفت.
در بخش پایانی، دنیادوست به برخی پروژههای اجراشده در کمتر از یک سال اشاره کرد و گفت: در این دوره، سالن اداری منطقه طی شش ماه ساخته شد، سالن ورزشی تنها در هفت ماه به مرحله بهرهبرداری رسید و پروژه فرهنگی مذهبی خاوران نیز در مدت شش ماه تکمیل شد.
