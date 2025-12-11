کمساری: اندیشه امام راحل روح و هویت جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کمساری ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه چهارمین هفته فرهنگی خمین اظهار کرد: بیت امام با در اختیار داشتن چند هزار متر مربع فضای فرهنگی و میزبانی صدها دانش‌آموز و دانشجو بستری مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مشارکت مردمی فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، امام تنها متعلق به گذشته نیست و اندیشه و اثرات ایشان هم‌چنان در امروز و آینده جریان‌ساز است.

کمساری تصریح کرد: نگاه به امام نباید محدود به گذشته باشد، ایشان شخصیتی تاریخ‌ساز است که اندیشه‌اش همچنان برای ملت ایران و همه مردم جهان الهام‌بخش و عزت‌آفرین است.

وی ادامه: هدف اصلی این رویداد را برجسته کردن نام، یاد و اندیشه امام خمینی (ره) و افزایش تولیدات فرهنگی مرتبط عنوان کرد.

کمساری تاکید کرد: تا کنون دو هزار عنوان کتاب درباره آثار و اندیشه امام خمینی (ره) منتشر شده که این منابع می‌توانند در بخش‌های ویژه کتابخانه‌های بزرگ کشور ارائه شوند.

رئیس مؤسسه حفظ، تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: هفته فرهنگی خمین تنها یادکردی تاریخی نیست و بازتاب اندیشه امام راحل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی بیان کرد: اندیشه امام راحل، جوهره و هویت جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد و هر قانون گذاری بدون رعایت این اندیشه ناقص خواهد بود.

کمساری افزود: مؤسسه حفظ، تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) آمادگی کامل برای همکاری با کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها جهت توسعه هفته‌های فرهنگی و هنری در سراسر کشور را دارا است.