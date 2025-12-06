به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر شنبه در نشستی صمیمی با نمایندگان تشکلهای دانشجویی استان گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در ۱۶ آذر با خون خود بر صفحه تاریخ ایران درس آزادیخواهی نوشتند.
نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: وظیفه امروز دانشجویان تبیین منویات مقام معظم رهبری و تلاش برای ارتقای سطح علمی و آرمانخواهی در جامعه است.
امام جمعه رشت با تأکید بر نقش دانشگاه بهعنوان محلی برای جوشش دو جریان حیاتی اضافه کرد: اولین جریان علم و تحقیق و دوم جریان آرمانگراییها و هدفگذاریهای سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی کشور است. دانشگاه باید همزمان کانون علم و تفکر و مرکز مطالبهگری و حرکتهای آرمانخواهانه باشد.»
آیتالله فلاحتی با تأکید بر اهمیت حضور ائمه جمعه در میان مردم گفت: یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب این است که ائمه جمعه در بین مردم حضور پیدا کنند، مطالبات آنها را بشنوند و در حد توان پیگیری کنند که این موضوع همواره در دستور کار من بوده است.
وی دانشجویان را به حساستر بودن نسبت به فضای دانشگاه و جامعه و حفظ آداب کنشگری در محیط علمی توصیه کرد و افزود: دانشجویان باید مطالبهگرتر و آرمانخواهتر باشند، اما همواره با صبر، سعه صدر و رعایت آداب علمی و اخلاقی این کار را انجام دهند.
آیتالله فلاحتی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان نسل جدید نسبت به گذشته اطلاعات گستردهتر و دیدگاههای عمیقتری دارند، بنابراین مسائل را بهتر و وسیعتر میبینند. اختلافات فکری و سلیقهای طبیعی است، اما نباید به تقابل بیانجامد. جریانهای مختلف دانشجویی باید در دیدارها حضور فعال داشته باشند تا دیدگاههای متفاوت شنیده شود.
در ادامه نشست، جمعی از دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان و دانشگاه و همچنین عقبماندگیهای موجود در حوزههای مختلف، به ارائه پیشنهادات و دیدگاههای خود پرداختند.
