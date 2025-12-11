به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان سازمان و شورای بسیج دانشجویی دانشگاههای استان به مناسبت روز دانشجو و همزمان با سالگرد تأسیس بسیج دانشجویی اظهار کرد: جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی، فرهنگ به عنوان زیربنای تعالی و نقش دانشجویان در مطالبه گری عالمانه و آرمانخواهی متوازن حائز اهمیت است.
وی همچنین مفهوم مطالبهگری را نه صرفاً اعتراضی بلکه شاخص حیات اجتماعی دانست و افزود: نظارت عمومی، از طریق رسانه و اجتماع، تضمینکننده اجرای صحیح سیاستها و سد نهایی در برابر انحرافها است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به کرسیهای آزاداندیشی دانشگاهها، تأکید کرد: این فضاها زمینه احیای تفکر عمیق علمی و فرهنگی است و هرگونه واهمه از ایجاد این فضاها، به نفع جامعه نیست.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت خرد جمعی در استان، گیلان را مجموعهای پیچیده و پرظرفیت دانست و تأکید کرد اداره استان با اتکا به تفکر متمرکز ممکن نیست همچنین، نقش فعال بانوان دانشجو در عرصه اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: فعالیت اجتماعی آنان با رعایت ارزشهای بنیادین مانند حجاب و عفاف منافات ندارد.
آیتالله فلاحتی نقش دانشگاهها را در تربیت مدیران و چهرههای کلیدی کشور برجسته دانست و رسالت دانشجو را شامل سه محور «انقلابی بودن»، «فرهنگسازی» و «شناخت چالشها» تعریف کرد. وی با اشاره به ویژگیهای دانشجوی انقلابی، از جمله سواد، انضباط فکری، تدین، تحرک هدفمند و عقلانیت، خواستار احصای دقیق چالشها و تقویت امید و نشاط در جامعه شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان بر تضمین آزادی بیان برای احقاق حق و آمادگی خود برای برگزاری جلسات منظم با دانشجویان جهت شنیدن دغدغههای آنان تأکید کرد.
در این نشست، مسئولان بسیج دانشجویی دغدغههای خود در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مطرح کردند و آیتالله فلاحتی با تأکید بر نقش جوانان در پویایی جامعه، آنها را سرمایههای تمام نشدنی کشور خواند و گفت هرگونه غفلت از این قشر، منجر به رخوت ساختاری خواهد شد.
