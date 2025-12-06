  1. استانها
درمانی: دانشگاه‌ها نقطه قوت کشور و دانشجویان محور توسعه پایدار هستند

آستارا- فرماندار آستارا با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در اصلاح جامعه، دانشجویان را موتور محرک توسعه پایدار و مشارکت آگاهانه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در دانشگاه پیام نور واحد آستارا برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز و نقش دانشجویان در پیشرفت کشور، بر ضرورت مشارکت آگاهانه آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.

وی ضمن تبریک روز دانشجو و همچنین ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن به بانوان کشور، گفت: دانشجویان ما سفیران علمی جامعه هستند و باید علاوه بر تحصیل، در توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار آستارا با یادآوری واقعه ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ و شهادت دانشجویان در اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد و سفر نیکسون، افزود: این روز تاریخی یادآور ایستادگی دانشجویان در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان است و امروز نیز دانشجویان با تولید علم و صنعت توانسته‌اند کشور را به جایگاه قدرت منطقه‌ای و جهانی برسانند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و نظامی کشور گفت: در گذشته حتی برای تهیه سیم خاردار نیازمند واردات بودیم، اما امروز با همت دانشجویان و دانشمندان داخلی توانسته‌ایم در برابر دشمنان بایستیم و در جنگ‌های اخیر نیز دستاوردهای علمی و نظامی کشور به نمایش گذاشته شد.

درمانی دانشگاه را محور اصلاح جامعه دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه نیز اصلاح خواهد شد، بنابراین دانشجویان باید تجربه علمی خود را در اختیار ادارات و مدیریت شهری قرار دهند تا مشکلات جامعه با همفکری آنان حل شود.

وی همچنین با اشاره به انتخابات پیش‌رو در کشور گفت: پس از آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان، نخستین انتخابات ملی برگزار خواهد شد و دانشجویان وظیفه سنگینی در مشارکت آگاهانه دارند، اگر انتخابی ناآگاهانه صورت گیرد، مدیریت شهری با چالش مواجه خواهد شد لذا باید افراد توانمند و با تجربه انتخاب شوند تا از خرید و فروش آرا جلوگیری شود.

فرماندار آستارا در پایان، حضور خود در دانشگاه پیام نور آستارا را افتخاری دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه تنها محل کسب نمره نیست، بلکه باید پایگاهی برای توسعه و پیشرفت جامعه باشد.

وی افزود: مشارکت دانشجویان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا برگزار شد از دانشجویان برتر و اعضای گروه‌های جهادی دانشجویی تجلیل به عمل آمد.

