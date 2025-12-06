به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در دانشگاه پیام نور واحد آستارا برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز و نقش دانشجویان در پیشرفت کشور، بر ضرورت مشارکت آگاهانه آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.

وی ضمن تبریک روز دانشجو و همچنین ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن به بانوان کشور، گفت: دانشجویان ما سفیران علمی جامعه هستند و باید علاوه بر تحصیل، در توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار آستارا با یادآوری واقعه ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ و شهادت دانشجویان در اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد و سفر نیکسون، افزود: این روز تاریخی یادآور ایستادگی دانشجویان در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان است و امروز نیز دانشجویان با تولید علم و صنعت توانسته‌اند کشور را به جایگاه قدرت منطقه‌ای و جهانی برسانند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و نظامی کشور گفت: در گذشته حتی برای تهیه سیم خاردار نیازمند واردات بودیم، اما امروز با همت دانشجویان و دانشمندان داخلی توانسته‌ایم در برابر دشمنان بایستیم و در جنگ‌های اخیر نیز دستاوردهای علمی و نظامی کشور به نمایش گذاشته شد.

درمانی دانشگاه را محور اصلاح جامعه دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه نیز اصلاح خواهد شد، بنابراین دانشجویان باید تجربه علمی خود را در اختیار ادارات و مدیریت شهری قرار دهند تا مشکلات جامعه با همفکری آنان حل شود.

وی همچنین با اشاره به انتخابات پیش‌رو در کشور گفت: پس از آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان، نخستین انتخابات ملی برگزار خواهد شد و دانشجویان وظیفه سنگینی در مشارکت آگاهانه دارند، اگر انتخابی ناآگاهانه صورت گیرد، مدیریت شهری با چالش مواجه خواهد شد لذا باید افراد توانمند و با تجربه انتخاب شوند تا از خرید و فروش آرا جلوگیری شود.

فرماندار آستارا در پایان، حضور خود در دانشگاه پیام نور آستارا را افتخاری دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه تنها محل کسب نمره نیست، بلکه باید پایگاهی برای توسعه و پیشرفت جامعه باشد.

وی افزود: مشارکت دانشجویان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد آستارا برگزار شد از دانشجویان برتر و اعضای گروه‌های جهادی دانشجویی تجلیل به عمل آمد.