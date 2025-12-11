درمانی: نقش آفرینی زنان در توسعه اجتماعی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی عصر پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در فرمانداری آستارا برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای زن در فرهنگ اسلامی و اجتماعی، نقش بانوان را در پیشبرد امور اداری و خدمت‌رسانی به مردم ستود.

وی ضمن تبریک این روز فرخنده، از تلاش‌ها و خدمات بانوان شاغل در فرمانداری قدردانی کرد و گفت: بانوان همواره در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، در عرصه‌های اجتماعی و اداری نیز حضوری فعال و مؤثر دارند.

فرماندار آستارا با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان در توسعه پایدار شهرستان، تأکید کرد: حضور فعال زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی انکارناپذیر و سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده آستارا است و باید زمینه‌های بیشتری برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از بانوان شاغل در فرمانداری آستارا تجلیل به عمل آمد.