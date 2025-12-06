به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین اظهار کرد: نسل جوان و تمامی اقشار جامعه باید باور کنند که بقای نظام و انقلاب اسلامی مدیون خون شهدا است.

وی افزود: متأسفانه اغلب گفت‌وگوها درباره اندیشه امام وارد حوزه احساسی شده و کمتر به پژوهش و بررسی دقیق اندیشه ایشان پرداخته شده است.

صالحی امیری تصریح کرد: امروز بیش از همیشه ضرورت دارد گفتمان امام در جامعه بازخوانی شود زیرا فاصله نسل جوان از این اندیشه موجب شکاف فرهنگی و بروز آسیب‌های اجتماعی شده است.

وی با اشاره به چهار محور هویت سازی، شخصیت‌سازی، انسجام، وفاق و همدلی و سازگاری در اندیشه امام خمینی (ره) ادامه داد: امام خمینی پیش از سال ۵۷ با بنیان‌گذاری هویت اسلامی، پایه‌های ارزشی جامعه را تقویت کردند و بازخوانی گفتمان ایشان می‌تواند هویت انقلاب و نظام را بازسازی کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: امام خمینی (ره) به ایران و ایرانیان شخصیت بخشید و کشور را به عنوان یک قدرت نرم جهانی معرفی کرد.

وی افزود: اندیشه امام بر توسعه انسانی مبتنی بود و جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که انسان‌های توسعه‌یافته داشته باشد و فاصله گرفتن از اندیشه انسان‌سازی امام باعث دور شدن جامعه از ارزش‌های اخلاقی شده است.

صالحی امیری گفت: در اندیشه امام، تمامی ایرانیان فارغ از رنگ، قومیت، مذهب و جنسیت برابرند و تفرقه جایگاهی ندارد.

وی تصریح کرد: تجربه جنگ و مقاومت ملت ایران نشان داد که انسجام ملی مهم‌ترین عامل موفقیت است و بازگشت به اندیشه امام نیاز امروز جامعه برای مقابله با دشمن خواهد بود.

صالحی امیری ادامه داد: امام خمینی (ره) در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی بر سازگاری تأکید داشتند و این آموزه‌ها باید در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد چراکه بازگشت به گفتمان امام، راه رسیدن به افق‌های بلند و حل مشکلات کشور است.

بناهای تاریخی امام نماد اندیشه ایشان و حامل روح فرهنگی هستند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اهمیت حفظ و بهره‌برداری فرهنگی و اخلاقی از بناهای تاریخی و خانه‌های امام گفت: این اماکن تنها مجموعه‌ای از خشت، آهن و چوب نیست بلکه نماد تفکر و اندیشه امام و حامل روح این اندیشه‌اند که باید از منظر عرفانی و اخلاقی به نسل‌های آینده منتقل شوند.

وی افزود: تلاش استاندار مرکزی و دیگر مسئولین اجرایی استان مرکزی در مسیر حفظ اندیشه امام شایسته تقدیر است و حضور ما در شهرستان خمین، بازخوانی اندیشه امام و حرکت در مسیر ایشان است.

امیری صالحی تأکید کرد: مؤسسه نشر اندیشه امام خمینی با تلاش‌های آیت‌الله سید حسن خمینی و همراهی تمامی همکاران در سراسر کشور، نقش مهمی در بازگشت به اندیشه امام دارد و این مسیر، راه نجات ما در عبور از چالش‌های امروز است.