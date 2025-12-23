  1. استانها
  2. کرمان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۱

بازارقلعه محمود کرمان با مشارکت میراث فرهنگی و شهرداری ساماندهی می شود

کرمان- سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی کرمان از سامان‌دهی بازار قلعه محمود با همراهی شهرداری بافت تاریخی کرمان‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در جریان بازدید از بازار تاریخی قلعه محمود کرمان گفت: بازار قلعه محمود به‌عنوان یکی از عناصر ارزشمند بافت تاریخی شهر کرمان، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت جمعی و تاریخی این شهر دارد و حفظ و سامان‌دهی آن ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری افزود: نگاه ما به بازارهای تاریخی، نگاهی فراتر از یک فضای کالبدی است و این فضاها به‌عنوان بسترهای زنده فرهنگی می‌توانند در تقویت هویت تاریخی، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای کیفیت زندگی شهری نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: سامان‌دهی بازار قلعه محمود با همراهی و همکاری شهرداری منطقه ۵ کرمان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود ضمن حفظ اصالت تاریخی، زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری پایدار از این بازار فراهم شود.

نیکرو، در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت آگاهانه از میراث تاریخی، نه‌تنها پاسداشت گذشته است، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و گردشگری کرمان محسوب می‌شود و این مسیر با مشارکت مدیریت شهری و همراهی فعالان بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.

