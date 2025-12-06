گلشن: اعتماد به جوانان و بدنه دانشگاهی موتور محرک پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی لنگرود برگزار شد با بیان اینکه روز دانشجو یادآور ایستادگی دانشجویان و شهدای علمی است، گفت: یاد شهدای انقلاب اسلامی، دانشگاه و دانشمندان ما که موتور محرک پیشرفت کشور هستند، باید همیشه زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به جایگاه دانشجویان و نقش دانشمندان در پیشرفت کشور، اظهار داشت: امروز فرصت مغتنمی است تا یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای شهرستان لنگرود و شهدای دانشگاه آزاد را گرامی بداریم.

وی با یادآوری جنگ ۱۲ روزه افزود: در این جنگ، دشمن صهیونیستی با حمایت آمریکا تلاش کرد با هدف تضعیف پایه‌های قدرت کشور، دانشمندان ما را به شهادت برساند، چرا که علم و پژوهش موتور محرک هر جامعه است و این دانشمندان زیرساخت‌های امنیتی و نظامی کشور را فراهم می‌کردند.

فرماندار لنگرود درباره علت نام‌گذاری روز دانشجو گفت: بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سفر معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا، سه دانشجو در اعتراض به دخالت‌های خارجی و از سرگیری روابط دیپلماتیک با انگلستان در دانشگاه دست به اعتراض زدند و به شهادت رسیدند. این وقایع نشان می‌دهد دشمنی‌های آمریکا با ایران ریشه در تاریخ داشته و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافته است.

گلشن همچنین به اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: حضور در دانشگاه و دیدن روحیه امیدوار و پرتلاش دانشجویان، باعث دلگرمی و امید به آینده کشور می‌شود. کشور برای رسیدن به قله‌های پیشرفت باید به نسل جوان اعتماد کند و از توانمندی‌های آن‌ها استفاده نماید.

وی در ادامه به عملکرد مدیریتی شهرستان اشاره کرد و افزود: در مدت خدمتم در شهرستان لنگرود، با بهره‌گیری از نیروهای جوان در بدنه مدیریتی، شاهد موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ملموس در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم پروژه‌های زیرساختی متعددی در شهرستان در حال اجراست و عملیات اجرایی برخی پروژه‌های معطل مانده نیز به زودی آغاز خواهد شد.

فرماندار لنگرود در پایان با تأکید بر توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: خودم تمام مقاطع تحصیلی را در دانشگاه آزاد گذرانده‌ام و از نزدیک توانایی‌های دانشجویان را می‌شناسم و امیدوارم این نسل پرتلاش بتواند آینده کشور را رقم بزند.