به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند، هفته دولت را فرصتی برای انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت به مردم دانست و اظهار کرد: با تلاش و همت دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، امسال ۱۸۲ پروژه عمرانی و عام‌المنفعه با اعتبار بالغ بر یک‌هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان در شهرستان لنگرود آماده بهره‌برداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های برق در رفع مشکلات ناترازی برق منطقه، افزود: حدود نیمی از اعتبارات مربوط به پروژه‌های برق منطقه‌ای، به پست انتقال برق سیاهکلده لنگرود اختصاص یافته است.

فرماندار لنگرود ادامه داد: پروژه‌های اصلاح و بازسازی شبکه توزیع برق، بهره‌برداری از خانه‌های بهداشت و پروژه‌های درمانی، طرح‌های آسفالت راه‌ها، معابر و هادی روستایی، نصب رمپ‌های ورودی و خروجی و روشنایی کنارگذر لنگرود و پروژه‌های عمران شهری از مهم‌ترین اقدامات عمرانی این شهرستان است.

گلشن تأکید کرد: دولت وفاق ملی بر مشارکت، همراهی و انسجام در خدمت‌رسانی به جامعه را سرلوحه کار قرار داده و در این راستا با همدلی شکل‌گرفته در شهرستان، پروژه‌های بزرگی در حوزه زیرساختی از جمله تکمیل فاز دوم بیمارستان شهید حسین پور، کنارگذر لنگرود، ساخت تقاطع غیر همسطح شهید املاکی، آغاز مجدد پروژه‌های محور کومله به اطاقور و کنارگذر لنگرود به چمخاله، سد رادارکومه و فیدرهای جدید شرکت توزیع برق در حال اجرا است.

وی در پایان تصریح کرد: با پیشرفت پروژه‌ها، تا پایان سال جاری چند پروژه بزرگ دیگر نیز در لنگرود آغاز به کار خواهد کرد.