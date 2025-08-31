به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۶ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۱.۱۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۶.۸۰ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.