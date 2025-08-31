  1. جامعه
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ۵۰ کیلومتری شمال شرقی والمی، در ایالت نوادا ایالات متحده را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۶ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۱.۱۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۶.۸۰ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.

