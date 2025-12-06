به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی پیش از ظهر شنبه در همایش روز جهانی خاک که در دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به روند نگران‌کننده تخریب اکوسیستم‌های طبیعی در استان، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های حوزه آب و خاک و حرکت به‌سمت مدیریت علمی و یکپارچه منابع شد.

وی با بیان اینکه کردستان علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی ارزشمند، امروز در بخش قابل‌توجهی از شهرستان‌ها با نزدیک‌شدن به مرز «ظرفیت‌برد» روبه‌روست، اظهار داشت: تغییر کاربری‌های ناهماهنگ با توان سرزمین، نابودی پوشش گیاهی، تکرار آتش‌سوزی‌ها و وجود مقرراتی که با شرایط بومی سازگار نیستند، تعادل زیستی استان را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

محمدی ادامه داد: ساختارهای حکمرانی موجود در حوزه آب و خاک طی دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند متناسب با نیازهای منطقه‌ای عمل کنند و پیامد آن، انباشت مشکلات و تشدید ناپایداری اکولوژیک در سطح استان است.

به گفته وی، خروج از این وضعیت نیازمند رویکرد سیستمی، همکاری میان دستگاه‌ها و بازطراحی سیاست‌های مدیریتی بر پایه مطالعات دقیق علمی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به برنامه هفتم توسعه نیز تصریح کرد: در این برنامه، اهداف مهمی همچون افزایش بهره‌وری تولید، گسترش کشاورزی حفاظتی، تکمیل نقشه‌های تناسب اراضی و تقویت مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده و تحقق آنها بدون هم‌افزایی دستگاه‌ها و حضور فعال بخش‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه کردستان به‌دلیل محدودیت‌های صنعتی و معدنی، نقش محوری‌تری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی قائل است، افزود: هر نوع تصمیم‌گیری در حوزه کشت، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید بر پایه ظرفیت‌های واقعی استان اتخاذ شود تا ضمن حفظ تولید، تعادل محیطی هم صیانت شود.

محمدی در پایان با اعلام آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی از برنامه‌های علمی و کارشناسی مرتبط با منابع آب و خاک، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع وابسته، جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و توجه به اصول آمایش سرزمین، مطمئن‌ترین مسیر برای افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های اقتصادی کردستان است.