به گزارش خبرنگار مهر، سروه سدری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مطالعات خاک‌شناسی در اراضی پایاب سد چراغ‌ویس آغاز شده و در روز نخست ده پروفیل خاک حفر و نمونه‌های سطحی برای آنالیز برداشت شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: این مطالعات با توجه به رژیم رطوبتی منطقه و بررسی افق‌های سطحی و اصلی خاک انجام می‌شود و رده‌بندی خاک تا سطح گروه و فامیل صورت خواهد گرفت.

سدری تصریح کرد: هدف اصلی از این مطالعات، شناخت دقیق ویژگی‌های خاک منطقه و تدوین راهکارهای علمی برای مدیریت بهینه آن است تا امکان بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک فراهم شود.

کارشناس واحد امور خاک مدیریت آب و خاک استان کردستان ادامه داد: تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک کمک می‌کند کشاورزان برای انتخاب نوع کشت، میزان مصرف کود و شیوه‌های آبیاری تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند که این امر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک پایاب سد چراغ‌ویس، نتایج این مطالعات می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه کشاورزی پایدار، حفظ منابع طبیعی و ارتقای امنیت غذایی منطقه ایفا کند.