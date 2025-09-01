  1. استانها
مطالعات خاک در پایاب سد چراغ‌ویس کردستان آغاز شد

سنندج- کارشناس امور خاک مدیریت آب و خاک استان کردستان از آغاز مطالعات خاک‌شناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک در سطح ۱۵۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد چراغ‌ویس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروه سدری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مطالعات خاک‌شناسی در اراضی پایاب سد چراغ‌ویس آغاز شده و در روز نخست ده پروفیل خاک حفر و نمونه‌های سطحی برای آنالیز برداشت شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: این مطالعات با توجه به رژیم رطوبتی منطقه و بررسی افق‌های سطحی و اصلی خاک انجام می‌شود و رده‌بندی خاک تا سطح گروه و فامیل صورت خواهد گرفت.

سدری تصریح کرد: هدف اصلی از این مطالعات، شناخت دقیق ویژگی‌های خاک منطقه و تدوین راهکارهای علمی برای مدیریت بهینه آن است تا امکان بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک فراهم شود.

کارشناس واحد امور خاک مدیریت آب و خاک استان کردستان ادامه داد: تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک کمک می‌کند کشاورزان برای انتخاب نوع کشت، میزان مصرف کود و شیوه‌های آبیاری تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند که این امر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک پایاب سد چراغ‌ویس، نتایج این مطالعات می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه کشاورزی پایدار، حفظ منابع طبیعی و ارتقای امنیت غذایی منطقه ایفا کند.

