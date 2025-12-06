به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طی سالهای اخیر با افزایش شدید قیمت گوشیهای پرچمدار، خرید آنها برای بسیاری از کاربران دشوار شده است. محصولاتی که حالا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، بیشتر به کالاهایی فوق لوکس شبیهاند تا ابزارهایی برای استفاده روزمره. در همین زمان، گوشیهای میانرده پیشرفت چشمگیری داشتهاند و از نظر قدرت پردازشی، نمایشگر و باتری فاصله خود را با پرچمداران به حداقل رساندهاند. این مدلها روی چند ویژگی کلیدی تمرکز دارند و در بخشهایی مانند دوربین یا کیفیت ساخت صرفهجویی میکنند؛ اما در مجموع تجربهای کاملاً رضایتبخش ارائه میدهند. در ادامه پنج میانرده توانمند برای خرید موبایل معرفی میکنیم که میتوانند جایگزینهای مناسبی برای مدلهای گرانتر باشند.
بهترین میانردههای ۲۰۲۵
در این مطلب میخواهیم با پنج نمونه از گوشیهای میانرده که از نظر امکانات و عملکرد، جایگزینهای مناسبی برای پرچمداران هستند، آشنا شویم. این محصولات شامل گوشیهایی از برندهایی مانند ناتینگ، سامسونگ، پوکو و آنر میشوند که ارزش خرید بالایی دارند.
۱. گوشی آنر ۴۰۰
گوشی آنر ۴۰۰ از جمله محصولاتی است که از نظر ظاهر و کیفیت ساخت، حس یک دستگاه ردهبالا را به کاربران منتقل میکند. پنل پشتی این گوشی از شیشه مات ساخته شده و ماژول دوربین آن به شکل یک ذوزنقه طراحی شده است؛ بهطوری که حتی در کنار گوشیهای گرانقیمت نیز توجه را به خود جلب میکند. یکی از نقاط قوت برجسته آنر ۴۰۰، دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی آن است که با قابلیتهایی مانند AI Super Zoom و افکتهای Studio Harcourt همراه شده و توانایی ثبت تصاویری با کیفیتی نزدیک به گوشیهای پرچمدار را دارد.
آنر ۴۰۰ از اسنپدراگون ۷ نسل ۳ بهره میبرد که عملکردی سریع و روان برای کارهای روزمره دارد. هرچند این تراشه در بازیهای سنگین به سطح پرچمداران نمیرسد، اما در مجموع عملکرد آن برای اکثریت کاربران راضیکننده خواهد بود. دیگر نقطه قوت آنر ۴۰۰، باتری ۵۳۰۰ میلیآمپر ساعتی آن است که در تستها نزدیک به دو روز دوام میآورد و به لطف پشتیبانی از شارژ ۶۶ وات، خیلی زود آماده استفاده میشود. همانطور که منتقد سایت TechAdvisor اشاره میکند:
عمر باتری در تمام مدت تستها عالی بود. تقریباً همیشه با یک بار شارژ حدود دو روز میتوانستم از گوشی استفاده کنم که واقعاً تجربه لذتبخشی بود.
۲. پوکو F۶ پرو
پوکو F۶ پرو مناسب کاربرانی است که بالاترین قدرت پردازشی را میخواهند. تراشه اسنپدراگون ۸ نسل ۲ همچنان در بنچمارکها، عملکردی نزدیک پرچمداران دارد و بازیهایی مثل فورتنایت و پابجی را با ۶۰ فریم و گرافیک بالا اجرا میکند.
از سویدیگر، صفحهنمایش ۶.۶۷ اینچی امولد این گوشی با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل و حداکثر روشنایی ۴۰۰۰ نیت، یکی از درخشانترین نمایشگرهای بازار است. تماشای فیلم و محتوای HDR در این پنل تجربهای مثالزدنی برای کاربران خواهد بود و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز آن نیز برای بازیهای رقابتی کاربردی است.
پوکو F۶ پرو از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی بهره میبرد که عمر قابلقبولی دارد، اما نقطه قوت اصلی آن، شارژ ۱۲۰ وات است که دستگاه را در حدود ۳۰ دقیقه به شارژ کامل میرساند. مهمترین نقطه ضعف این مدل، تبلیغات و برنامههای اضافی در HyperOS است که تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار میدهد؛ هرچند بیشتر این موارد را میتوان غیرفعال کرد.
۳. پوکو X۷ پرو
گوشی پوکو X۷ پرو بیش از هر چیز روی دو ویژگی تمرکز کرده است؛ عمر باتری طولانی و عملکرد روان. استفاده از تراشه دایمنسیتی ۸۴۰۰ اولت را سبب شده این دستگاه در کارهای روزمره بسیار سریع ظاهر شود و در پردازش وظایف سنگین نیز کم نیاورد. نقطه قوت اصلی پوکو X۷ پرو، باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتی آن است که در استفاده ترکیبی، به راحتی تا دو روز کاربران را همراهی خواهد کرد. همچنین، با توجه به پشتیبانی از شارژ ۹۰ وات، این باتری در ۲۷ دقیقه تا ۹۴ درصد شارژ میشود که تحسینبرانگیز است.
بدنه پوکو X۷ پرو هرچند پلاستیکی است، اما کیفیت مناسبی دارد؛ بهویژه نسخه زرد با پوشش چرم مصنوعی که حس متفاوتی به کاربر میدهد و در دست لغزنده نیست. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX۸۸۲ در شرایط مختلف تصاویر باکیفیتی ثبت میکند، اما دوربین فوقعریض ۸ مگاپیکسلی جای پیشرفت دارد و جزئیات و وضوح تصاویر آن پایینتر از انتظار است.
۴. گوشی ناتینگ فون ۲a پلاس
موبایل ناتینگ فون ۲a پلاس خاصترین گوشی در این فهرست به حساب میآید. این محصول در پنل پشتی خود از طراحی شفاف با رابط Glyph بهره میبرد که آن را از اکثر رقبا متمایز میکند. همچنین، ناتینگ فون ۲a پلاس به صفحهنمایش ۶.۷ اینچی امولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز شده است و تجربه بصری روانی دارد.
نقطه قوت اصلی ناتینگ فون ۲a پلاس، نرمافزار آن است. رابط کاربری NothingOS از زبان طراحی مینیمالیستی بهره میبرد که شباهت زیادی به اندروید خام دارد. این پوسته همچنین دارای ویژگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند ویجت خبری هوشمند است و نسبت به اکثر موبایلهای اندرویدی، تجربه کاربری سادهتری ارائه میکند.
از دیگر مزیتهای فون ۲a پلاس میتوان به دوربینهای دوگانه ۵۰ مگاپیکسلی با توانایی ثبت تصاویر شفاف و طبیعی، و همچنین باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی آن اشاره کرد که از شارژ سریع ۵۰ واتی پشتیبانی میکند.
۵. گوشی سامسونگ گلکسی A۵۶
گلکسی A۵۶ در ظاهر یک میانرده است، اما بهمحض استفاده از آن خواهید فهمید که سامسونگ تلاش کرده تجربهای نزدیک به پرچمداران ارائه دهد. بدنه باریک، وزن سبک، فریم آلومینیومی و وجود گواهی IP۶۷ همگی نشان میدهند که این گوشی فراتر از یک میانرده معمولی ظاهر شده است.
گلکسی A۵۶ از نظر مدتزمان پشتیبانی نرمافزاری نیز یک سروگردن بالاتر از رقبا قرار میگیرد. این گوشی تا ۶ سال بهروزرسانیهای اندروید و وصلههای امنیتی دریافت میکند و همین موضوع آن را به گزینهای ایدهآل برای کاربرانی تبدیل کرده است که میخواهند یک میانرده مطمئن و بادوام برای چند سال آینده داشته باشند.
گلکسی A۵۶ در سایر بخشها نیز موفق عمل میکند. نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر امولد این محصول از روشنایی ۱۹۰۰ نیت به همراه نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز پشتیبانی کرده و محتوا را با کیفیت بالا ارائه میدهد. افزون بر این، تراشه اگزینوس ۱۵۸۰ نیز برای کارهای روزمره بسیار عالی است، اما در بازیهای سنگین نسبت به رقبایی نظیر پوکو F۶ پرو قدرت کمتری دارد. علاوهبر این، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی گلکسی A۵۶ با مجموعه امکانات هوش مصنوعی Awesome Intelligence، مانند حذف اشیا از تصاویر، در عکاسی عملکرد بسیار خوبی ارائه میدهد.
جدول مقایسه مشخصات میانردههای شبیه پرچمدار
هرکدام از این چند گوشی میانرده قدرتمند نسبت به قیمت امکانات قابل توجهی ارائه میکنند و برای خرید گوشی مشابه پرچمدار، گزینههای ارزشمندی هستند. برای اینکه درک بهتری از ویژگیهای آنها داشته باشید، میتوانید مشخصات این پنج مدل را در جدول زیر با هم مقایسه کنید:
|
آنر ۴۰۰
|
پوکو F۶ پرو
|
پوکو X۷ پرو
|
ناتینگ فون ۲a پلاس
|
گلکسی A۵۶
|
پردازنده
|
اسنپدراگون ۷ نسل ۳
|
اسنپدراگون ۸ نسل ۲
|
دایمنسیتی ۸۴۰۰ اولت را
|
دایمنسیتی ۷۳۵۰ پرو
|
اگزینوس ۱۵۸۰
|
باتری (میلیآمپر ساعت)
|
۵۳۰۰
|
۵۰۰۰
|
۶۰۰۰
|
۵۰۰۰
|
سرعت شارژ (وات)
|
۶۶
|
۱۲۰
|
۹۰
|
۵۰
|
۴۵
|
دوربین اصلی (مگاپیکسل)
|
۲۰۰
|
۵۰
|
حداکثر روشنایی نمایشگر (نیت)
|
۵۰۰۰
|
۴۰۰۰
|
۳۲۰۰
|
۱۳۰۰
|
۱۹۰۰
|
پشتیبانی نرمافزاری
|
۶ سال
|
۳ سال آپدیت اندروید و ۴ سال وصله امنیتی
|
۶ سال
|
مقاومت
|
IP۶۵/IP۶۶
|
IP۵۴
|
IP۶۸/IP۶۹
|
IP۵۴
|
IP۶۷
جمعبندی
این پنج گوشی جایگزین پرچمدار به خوبی نشان میدهند که برای داشتن تجربه کاربری مناسب، لازم نیست هزینه هنگفتی برای یک گوشی ردهبالا پرداخت کرد. هرکدام از این گوشیها دارای یک یا چند ویژگی خاص هستند که آنها را برای کاربران مناسب میکنند:
پوکو F۶ پرو: مناسب برای گیمرها و افرادی که به دنبال بالاترین قدرت پردازشی هستند.
آنر ۴۰۰ و گلکسی A۵۶: بهترین گزینهها برای عکاسی و پشتیبانی نرمافزاری طولانی.
پوکو X۷ پرو: ایدهآل برای کسانی که عمر باتری و شارژ سریع را در اولویت قرار میدهند.
ناتینگ فون ۲a پلاس: مناسب برای افرادی که به دنبال گزینهای با ظاهر متفاوت و تجربه نرمافزاری مینیمال هستند.
سوالات متداول
۱. کدام مدل در این لیست بهترین پشتیبانی نرمافزاری را دارد؟
در این فهرست، گوشیهای آنر ۴۰۰ و گلکسی A۵۶ بهترین پشتیبانی نرمافزاری را ارائه میدهند. آنر برای سری ۴۰۰ شش سال ارتقا اندروید و شش سال انتشار پچهای امنیتی را وعده داده است و سامسونگ نیز برای گلکسی A۵۶ تعهد مشابهی در زمینه بهروزرسانی سیستم عامل و امنیت ارائه میکند.
۲. مهمترین نقطهضعف در گوشیهای پوکو F۶ پرو و پوکو X۷ پرو چیست؟
بزرگترین نقطه ضعف مشترک این دو گوشی، نرمافزار آنهاست. پوکو X۷ پرو و پوکو F۶ پرو با رابط کاربری پر از تبلیغات و برنامههای اضافی عرضه میشوند.
۳. مزیت اصلی ناتینگ فون ۲a پلاس در مقایسه با رقبا چیست؟
برگ برنده اصلی فون ۲a پلاس، طراحی متمایز و تجربه کاربری نرمافزاری منحصربهفرد است. این گوشی با پنل پشتی شفاف و رابط Glyph خود، ظاهری خاص دارد. اگرچه فون ۲a پلاس از نظر ظاهری امتیاز بیشتری کسب میکند، اما نسبت به بسیاری از رقبا، از نظر عملکرد عقب میماند.
