پاسخ دولت یمن به واکنش عربستان به محاصره اعمال شده از سوی انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه تغییر و سازندگی یمن در بیانیهای در پاسخ به مواضع اخیر وزارت امور خارجه عربستان به محاصره اعمال شده از سوی انصارالله یمن اعلام کرد: حکومت سعودی با یمن همچون سرزمینی تحت سلطه خود رفتار میکند و با نگاهی از موضع برتر، اجازه ورود کشتیهای حامل مواد غذایی و دارویی به بنادر یمن را بهعنوان یک امتیاز مطرح میکند.
در این بیانیه آمده است: مردم یمن هرگز خون دهها هزار نفری را که طی ۱۲ سال گذشته در حملات هوایی عربستان کشته شدند، فراموش نکرده و نخواهند کرد.
وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی همچنین گفت که درگیریهایی که میان عربستان و امارات در استانهای اشغالی صورت گرفت، اشغال بخشهای وسیعی از خاک یمن توسط عربستان را ثابت می کند.
این وزارتخانه افزود: عربستان تلاش میکند پشت مزدوران خود پنهان شود و حدود ۲۵۰ هزار حمله هوایی عربستان در ۱۲ سال گذشته، واقعیت آنچه در یمن رخ داده را آشکار میکند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: فهرست جنایتهای عربستان طولانی است و خسارتهای مستقیم ناشی از حملات این کشور به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار میرسد.
وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن همچنین اعلام کرد: تنها خواسته یمن، استقلال، حاکمیت کامل و دستیابی به حقوق مشروع خود است و ملت یمن به جز این مسائل رضایت نخواهد داد.
از سوی دیگر، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در واکنش به اظهارات سخنگوی ارتش عربستان [ائتلاف سعودی] که مدعی شده بود هیچ محاصره ای بر فرودگاه صنعا وجود ندارد،گفت: اگر محاصرهای علیه فرودگاه صنعا وجود ندارد، چرا همزمان با پروازی که حامل بیماران، افراد گرفتار و هیئت یمنی بود، عربستان فرودگاه را هدف قرار داد؟
وی همچنین تأکید کرد: انکار محاصره به این شکل نتیجهای برای عربستان نخواهد داشت و این رویکرد از منافع نفتی و کشتیرانی این کشور نیز محافظت نخواهد کرد.
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