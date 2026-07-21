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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۲

پاسخ دولت یمن به واکنش عربستان به محاصره اعمال شده از سوی انصارالله

پاسخ دولت یمن به واکنش عربستان به محاصره اعمال شده از سوی انصارالله

وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن در واکنش به بیانیه اخیر وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض همچنان به ادامه محاصره و اشغال بخش‌هایی از خاک یمن دست می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه تغییر و سازندگی یمن در بیانیه‌ای در پاسخ به مواضع اخیر وزارت امور خارجه عربستان به محاصره اعمال شده از سوی انصارالله یمن اعلام کرد: حکومت سعودی با یمن همچون سرزمینی تحت سلطه خود رفتار می‌کند و با نگاهی از موضع برتر، اجازه ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی و دارویی به بنادر یمن را به‌عنوان یک امتیاز مطرح می‌کند.

در این بیانیه آمده است: مردم یمن هرگز خون ده‌ها هزار نفری را که طی ۱۲ سال گذشته در حملات هوایی عربستان کشته شدند، فراموش نکرده و نخواهند کرد.

وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی همچنین گفت که درگیری‌هایی که میان عربستان و امارات در استان‌های اشغالی صورت گرفت، اشغال بخش‌های وسیعی از خاک یمن توسط عربستان را ثابت می کند.

این وزارتخانه افزود: عربستان تلاش می‌کند پشت مزدوران خود پنهان شود و حدود ۲۵۰ هزار حمله هوایی عربستان در ۱۲ سال گذشته، واقعیت آنچه در یمن رخ داده را آشکار می‌کند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: فهرست جنایت‌های عربستان طولانی است و خسارت‌های مستقیم ناشی از حملات این کشور به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن همچنین اعلام کرد: تنها خواسته یمن، استقلال، حاکمیت کامل و دستیابی به حقوق مشروع خود است و ملت یمن به جز این مسائل رضایت نخواهد داد.

از سوی دیگر، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در واکنش به اظهارات سخنگوی ارتش عربستان [ائتلاف سعودی] که مدعی شده بود هیچ محاصره ای بر فرودگاه صنعا وجود ندارد،گفت: اگر محاصره‌ای علیه فرودگاه صنعا وجود ندارد، چرا همزمان با پروازی که حامل بیماران، افراد گرفتار و هیئت یمنی بود، عربستان فرودگاه را هدف قرار داد؟

وی همچنین تأکید کرد: انکار محاصره به این شکل نتیجه‌ای برای عربستان نخواهد داشت و این رویکرد از منافع نفتی و کشتیرانی این کشور نیز محافظت نخواهد کرد.

کد مطلب 6894226

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