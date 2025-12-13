«کورتوا» در واکنش به همگروهی با ایران: هیچ دیداری آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک در گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای ایران، نیوزیلند و مصر همگروه است. اغلب کارشناسان فوتبال در اروپا معتقد هستند که بلژیک در این گروه کار سختی پیش رو ندارد و میتواند به راحتی صدرنشین شود اما «تیبو کورتوا» دروازهبان تیم فوتبال رئال مادرید و بلژیک اعلام کرد که هیچ دیداری در این مسابقات آسان نیست.
سایت «circusdaily» بلژیک در این رابطه نوشت: تیبو کورتوا در واکنش به قرعهکشی تیم ملی بلژیک (شیاطین سرخ) که در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با ایران، مصر و نیوزیلند همگروه شدهاند، توضیح داد: مثلاً در جام جهانی ۲۰۱۴ در گروهی با الجزایر، روسیه و کرهجنوبی بودیم. روی کاغذ به نظر آسان میرسید، اما در اولین بازی مقابل الجزایر عقب افتادیم.
او ادامه داد: گاهی یک مسابقه ساده به نظر میرسد، اما در جام جهانی هیچگاه اینطور نیست. هر بازی سخت است و شرایط میتواند بر ضد ما باشد؛ کارت قرمز زودهنگام، گل سریع خورده، یا توپهایی که وارد دروازه نمیشوند بنابراین نمیتوانیم به سادگی بگوییم که به راحتی به مرحله بعد صعود خواهیم کرد.
کورتوا افزود: میتوان همه چیز را برنامهریزی کرد، مثل ماندن در سیاتل اگر در گروه صدرنشین شویم، اما جام جهانی همیشه غیرقابلپیشبینی است. شاید حتی بهتر باشد دوم گروه شویم تا اول.
