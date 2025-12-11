خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: روزهایی که تغییرات اقتصادی در سطح کشور بر قیمت کالاهای اساسی سایه انداخته است، مسئولان شهرستان سقز در تلاشاند تا با افزایش نظارتها، از فشار مضاعف بر خانوارها جلوگیری کنند.
فروشگاههای عرضه مواد غذایی، هایپرمارکتها و واحدهای صنفی در نقاط مختلف شهر، این روزها بیش از هر زمان دیگری میزبان بازرسانی هستند که با دقت قیمتها، فاکتورها و میزان سود اعمالشده را کنترل میکنند.
در همین چارچوب، بازرسان ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سقز با حضور در چند فروشگاه بزرگ، ضمن بررسی وضعیت عرضه کالاهای اساسی، تخلفات احتمالی را ثبت و مورد پیگیری قرار دادند.
اخیراً در یکی از این بازدیدها، پس از بررسی مدارک یک واحد صنفی، به دلیل گرانفروشی و ارائه نکردن فاکتور مربوط به نیمتن برنج هندی، پرونده تعزیراتی تشکیل شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، پیام روشنی برای برخورد با تخلف و حفظ حقوق مصرفکننده است.
«بازار سقز کمبود ندارد»؛ وضعیت کالاهای اساسی از نگاه فرمانداری
صالح امینپور، سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه فرمانداری سقز، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان گفت: وضعیت کالاهای اساسی در سقز با کل کشور یکسان است و با وجود تغییرات قیمتی در اقلامی مانند مرغ، برنج و شکر، هیچ کالایی نایاب نیست و کمبود خاصی مشاهده نمیشود.
بخشی از افزایش قیمتها در بازار ناشی از شرایط اقتصادی کلان کشور است و نوسانات بسیاری خارج از اختیارات سطح شهرستان رخ میدهد و تابع متغیرهای ملی است
وی با تأکید بر اینکه فرمانداری پیگیر تأمین سهمیه اقلام اساسی بوده است، افزود: سهمیه شهرستان بلافاصله پس از دریافت از استان، بهویژه در فروشگاهها به ویژه در مناطق محروم توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد و هدف ما این است که هیچ خانوادهای در تأمین اقلام ضروری به مشکل برنخورد.
بازرسیهای مستمر و چرخش مداوم گروههای نظارتی
امینپور با تشریح برنامههای نظارتی شهرستان گفت: گروههای بازرسان با محوریت اداره صمت و تعزیرات، به صورت پیوسته در حال بازرسی از فروشگاهها و انبارهای نگهداری کالا هستند و این بازدیدها روزانه انجام میشود و گزارش آن نیز به صورت منظم در اختیار مراجع استانی قرار میگیرد.
وی نظارتها را نیازمند هماهنگی میان دستگاهها دانست و ادامه داد: تشخیص کمبود کالا، نظارت بر چانهزنیها در بازار، کنترل قیمتها و دریافت سهمیه کالاهای اساسی، با همکاری ادارات مرتبط و زیر نظر مستقیم فرمانداری انجام میشود.
امینپور تأکید کرد: بخشی از افزایش قیمتها در بازار ناشی از شرایط اقتصادی کلان کشور است و نوسانات بسیاری خارج از اختیارات سطح شهرستان رخ میدهد و تابع متغیرهای ملی است و با این حال، ما در سطح شهرستان اجازه نمیدهیم سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، به افزایش خودسرانه قیمتها منجر شود.
شفافیت در فروش و اطلاعرسانی عمومی
یکی از محورهای مهمی که معاون فرماندار سقز بر آن تأکید کرد، ضرورت اطلاعرسانی به شهروندان است وی گفت: در ورودی فروشگاههای عرضهکننده کالاهای اساسی، با نصب بنر و اطلاعیه، نحوه توزیع و قیمت مصوب اعلام میشود. همچنین از طریق کانالهای مجازی محلی، جدول قیمتها و زمانبندی توزیع منتشر خواهد شد.
به گفته وی، قیمت کالاهای اساسی باید در معرض دید عموم قرار گیرد و هرگونه تخلف در این زمینه قابل پیگیری است و وجود قیمت شفاف، حق مسلم مصرفکننده است، این اطلاعرسانی باعث کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی میشود.
نظارت دقیق بر انبارها؛ اقلام پنهان نخواهند ماند
امینپور همچنین به نظارت بر انبارهای کالا اشاره کرد و گفت: لیست انبارهای ثبتشده در سامانه وزارت صمت موجود است و بازرسی از آنها بهصورت مداوم انجام میشود. اجازه نمیدهیم کالایی بهصورت غیرقانونی انبار یا احتکار شود.
مردم میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته از طریق شماره تماسهای اعلامشده در ادارات اقتصادی و امنیتی، گزارشها و نظرات خود را ارائه کنند، همچنین مراجعه حضوری به فرمانداری و ادارات مرتبط برای اعلام تخلفها امکانپذیر است
وی خاطر نشان کرد: این نظارتها، علاوه بر جلوگیری از کمبود مصنوعی، برای ارزیابی روند توزیع نیز اهمیت دارد.
مشارکت مردمی؛ بخش مهم نظارت بر بازار
سرپرست معاونت برنامهریزی فرمانداری سقز با بیان اینکه نظارت مردمی نقش مؤثری در شفافیت بازار دارد، گفت: مردم میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته از طریق شماره تماسهای اعلامشده در ادارات اقتصادی و امنیتی، گزارشها و نظرات خود را ارائه کنند. همچنین مراجعه حضوری به فرمانداری و ادارات مرتبط برای اعلام تخلفها امکانپذیر است.
به گفته امینپور، گزارشهای مردمی یکی از سریعترین راههای شناسایی تخلف است و مسئولان به آن اهمیت ویژه میدهند.
وی تأکید کرد: ما بازار را رها نمیکنیم. هر گزارش مردمی بهسرعت بررسی میشود.
تلاش برای آرامسازی بازار در دوره نوسانات
بازار کالاهای اساسی در سقز، همچون دیگر نقاط کشور، روزهای پرچالشی را پشت سر میگذارد؛ اما آنچه مسئولان شهرستان بر آن تأکید دارند، این است که نبود کمبود و تدوام نظارتها، دو محور اصلی مدیریت شرایط کنونی است و تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف و حضور مستمر گروههای بازرسی در کف بازار، نشان میدهد که سیاست کنترل قیمتها با جدیت دنبال میشود.
در نهایت، مسئولان امیدوارند با همراهی شهروندان، شفافیت در عرضه و رعایت سود مصوب از سوی فروشگاهها، فضای بازار سقز به سمت آرامش بیشتر حرکت کند؛ مسیری که به گفته آنان، نهتنها نیازمند نظارت و تصمیمگیری دقیق، بلکه نیازمند اعتماد و همکاری مردم با متولیان اقتصادی شهرستان است.
