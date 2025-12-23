توزیع ۷۸۴ تن برنج هندی برای تنظیم بازار استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی بعد از ظهر سهشنبه به ریاست شعبانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهویژه برنج در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم استمرار سیاستهای کنترلی برای جلوگیری از نوسان قیمتها تأکید شد.
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گزارشی از روند توزیع برنج ارائه کرد و اعلام داشت: از ابتدای آبانماه تا پایان آذرماه، مجموعاً ۷۸۴ تن برنج هندی بهمنظور تنظیم بازار استان توزیع شده است. این میزان برنج از طریق فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای بزرگ عرضه و کاسبان امین در سطح ۱۴ شهرستان استان در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است تا دسترسی عمومی به این کالای اساسی با سهولت بیشتری انجام شود.
شعبانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی اظهار داشت: تأمین مستمر و منظم کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است و همه دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی کامل، از بروز کمبود و نوسان در بازار جلوگیری کنند. وی افزود: برنامهریزی دقیق در حوزه توزیع و اعمال نظارت مؤثر بر شبکه عرضه، نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش بازار، مدیریت تقاضا و افزایش اعتماد عمومی دارد.
وی تصریح کرد: مدیریت بازار صرفاً به افزایش حجم توزیع محدود نمیشود بلکه تداوم، نظم و شفافیت در فرآیند تأمین و عرضه کالاهای اساسی باید بهگونهای باشد که مصرفکنندگان در هیچ مقطعی با نگرانی نسبت به کمبود اقلام ضروری مواجه نشوند. این رویکرد، نیازمند همکاری مستمر میان بخشهای مختلف اجرایی و نظارتی است.
در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شبکههای توزیع تأکید شد تا روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی با سرعت، شفافیت و پایداری بیشتری دنبال شود و نیاز مصرفکنندگان در سطح استان بهصورت مستمر و بدون وقفه تأمین شود.
