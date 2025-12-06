سقز آماده میزبانی از جشنواره تئاتر کُردی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی، ظهر شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره تئاتر کُردی سقز در دفتر معاونت سیاسی استانداری، بر اهمیت این رویداد فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه شهرستان سقز در میزبانی جشنواره‌های تئاتر گفت: شهرستان سقز طی سال‌های گذشته میزبان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های تئاتر بوده و هر سال گروه‌های متعدد داخلی و خارجی در این رویداد حضور فعال دارند.

ورمقانی افزود: هنر تئاتر نقش مؤثری در تقویت جایگاه فرهنگی و اجتماعی استان دارد و حفظ و ارتقای کیفیت جشنواره، به همکاری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط نیاز دارد.

هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای بدون چالش

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با یادآوری تأکید استاندار بر برگزاری باکیفیت جشنواره، گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که اجرای جشنواره با کمترین چالش مواجه شود و دستگاه‌های اجرایی با تعامل مؤثر، زمینه لازم برای برگزاری مطلوب رویداد را فراهم کنند.

وی ادامه داد: حمایت استانداری برای برگزاری جشنواره به بهترین شکل ممکن تضمین شده است و رسانه‌ها و صداوسیما نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های این رویداد دارند. استفاده درست از این فرصت می‌تواند به ارتقای جایگاه فرهنگی استان کمک کند.

بهره‌گیری از نظرات فعالان و صاحب‌نظران

ورمقانی تأکید کرد: برای ارتقای کیفیت جشنواره، باید از نظرات گروه‌های تئاتر و کارشناسان حوزه هنر نمایش بهره گرفت و همفکری با فعالان فرهنگی، اجرای بهتر نمایش‌ها و برنامه‌های جانبی و افزایش جذابیت جشنواره را ممکن می‌کند.

وی افزود: صیانت از جایگاه جشنواره و ارتقای سطح کیفی آن، یک مسئولیت همگانی است و همه دستگاه‌ها موظفند در این مسیر همکاری و هماهنگی داشته باشند.

حضور گروه‌های داخلی و خارجی

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جشنواره تئاتر کُردی سقز از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان اضافه کرد: این دوره جشنواره میزبان ۷ گروه داخلی و ۶ گروه خارجی است و برنامه‌های متنوع فرهنگی و نمایشی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.

ورمقانی در پایان تأکید کرد: سقز با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، توانایی میزبانی شایسته این جشنواره را دارد و انتظار می‌رود این رویداد به الگویی برای دیگر استان‌ها در زمینه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی تبدیل شود.