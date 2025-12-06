تخفیف ۵۰ درصدی نمایش «شکستن امواج» به مناسبت روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «شکستن امواج» به نویسندگی ارژنگ طالبی‌نژاد و کارگردانی مجتبی جدی از ۱۹ آبان‌ ساعت ۲۰:۴۵ در سالن سه مجموعه تئاتر لبخند به‌ صحنه رفته است.

به‌مناسبت روز دانشجو، بلیت نمایش «شکستن امواج» در روز یکشنبه ۱۶ آذر، برای دانشجویان با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی در گیشه یا از طریق سایت تیوال بلیت نیم‌بها تهیه کنند.

بازیگران (به‌ترتیب حروف الفبا) نگین تهمتن، عباس جمالی، نازنین حشمدار، شیدا خلیق، دنیز دانش صمدی، باسط رضایی هستند.

مجری طرح: رها جهانشاهی، مشاور اجرا: مسعود ملکوتی‌نیا، طراح صحنه: مرتضی فرهادنیا، طراح لباس: مهسا اسمعیل زاده، طراح نور: نازنین یارویسی، آهنگساز و طراح، صدا: مهدی زمانی، مشاور گریم: تینا بخشی، آواز: صبا نظری، مربی زبان اشاره: حوریه مقدسی، مربی حرکت: مصطفی شبخوان، طراح گرافیک: مهرداد رضائی، روابط عمومی: نگار امیری، عکاس تبلیغات: رضا جاویدی، ویدئو مپینگ: مهرداد رضائی، علی نورانی، ساخت تیزر: مانی حمیدی شاد، علی بنایی طاهری، موشن گرافی: پوریا علی محمدی (unreal | آنریل)، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: نرگس پروانیا، گروه کارگردانی: مائده قطبی، رضا سالاریان، کیمیا مظفری، احسان فغانی، محیا طهانی، آیدا عارفی دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.