بازیگران نمایش «شکستن امواج» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «شکستن امواج» به نویسندگی ارژنگ طالبینژاد و کارگردانی مجتبی جدی از ۱۹ آبان، ساعت ۲۱ در سالن سه مجموعه تئاتر لبخند به صحنه میرود.
این اثر نمایشی با تهیهکنندگی سامان خلیلیان و سرمایهگذاری هلدینگ بینالمللی سِتا، روایتی انسانی و احساسی از درگیریهای درونی شخصیتها در مواجهه با عشق، نگاه و قضاوت دیگران را به تصویر میکشد.
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) نگین تهمتن، عباس جمالی، نازنین حشمدار، شیدا خلیق، دنیز دانشصمدی، باسط رضایی هستند.
در خلاصه نمایش آمده است: «چرا همش به اون نگاه میکنی؟ + کی؟ دیدم که بوسیدیش …».
سایر عوامل نمایش عبارتاند از مجری طرح: رها جهانشاهی، مدیر تولید: بهزاد بابایی، طراح صحنه: مرتضی فرهادنیا، طراح لباس: مهسا اسمعیلزاده، طراح نور: نازنین یارویسی، آهنگساز و طراح صدا: مهدی زمانی، مربی زبان اشاره: حوریه مقدسی، مربی حرکت: مصطفی شبخوان، طراح گرافیک: مهرداد رضایی، مدیر تبلیغات: امیر قالیچی (تئاتر بازها)، عکاس تبلیغات: رضا جاویدی، ویدئو مپینگ: مهرداد رضایی و علی نورانی، ساخت تیزر و موشن: پوریا علیمحمدی (Unreal | آنریل)، دستیار کارگردان و برنامهریز: نرگس پروانیا، گروه کارگردانی: مائده قطبی، رضا سالاریانی و کیمیا مظفری، مشاور رسانهای: علی کیهانی.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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