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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

بازیگران نمایش «شکستن امواج» معرفی شدند

بازیگران نمایش «شکستن امواج» معرفی شدند

بازیگران نمایش «شکستن امواج» به کارگردانی مجتبی جدی برای اجرا در مجموعه تئاتر لبخند معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «شکستن امواج» به نویسندگی ارژنگ طالبی‌نژاد و کارگردانی مجتبی جدی از ۱۹ آبان‌، ساعت ۲۱ در سالن سه مجموعه تئاتر لبخند به صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با تهیه‌کنندگی سامان خلیلیان و سرمایه‌گذاری هلدینگ بین‌المللی سِتا، روایتی انسانی و احساسی از درگیری‌های درونی شخصیت‌ها در مواجهه با عشق، نگاه و قضاوت دیگران را به تصویر می‌کشد.

بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) نگین تهمتن، عباس جمالی، نازنین حشمدار، شیدا خلیق، دنیز دانش‌صمدی، باسط رضایی هستند.

در خلاصه نمایش آمده است: «چرا همش به اون نگاه می‌کنی؟ + کی؟ دیدم که بوسیدیش …».

سایر عوامل نمایش عبارت‌اند از مجری طرح: رها جهانشاهی، مدیر تولید: بهزاد بابایی، طراح صحنه: مرتضی فرهادنیا، طراح لباس: مهسا اسمعیل‌زاده، طراح نور: نازنین یارویسی، آهنگساز و طراح صدا: مهدی زمانی، مربی زبان اشاره: حوریه مقدسی، مربی حرکت: مصطفی شبخوان، طراح گرافیک: مهرداد رضایی، مدیر تبلیغات: امیر قالیچی (تئاتر بازها)، عکاس تبلیغات: رضا جاویدی، ویدئو مپینگ: مهرداد رضایی و علی نورانی، ساخت تیزر و موشن: پوریا علی‌محمدی (Unreal | آنریل)، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: نرگس پروانیا، گروه کارگردانی: مائده قطبی، رضا سالاریانی و کیمیا مظفری، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6637335

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