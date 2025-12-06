«دیدار پاییزی» گروه قمر با اهالی موسیقی در تالار وحدت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، گروه «قمر» به سرپرستی نوید دهقان و خوانندگی مصطفی جلالی‌پور ساعت ۲۱ روز یازدهم آذر در تالار وحدت به اجرای برنامه‌ای تازه با عنوان «دیدارِ پاییزی» می‌پردازد..

این کنسرت شامل مجموعه‌ای از قطعات ساخته نوید دهقان وعلیرضا گرانفر و آثاری از هنرمندان پیشگام موسیقی ایران از جمله مرتضی‌خان نی‌داوود و علی تجویدی در دستگاه شور، آوازهای دشتی، اصفهان است.

گروه «قمر» و مصطفی جلالی‌پور امسال فعالیت‌های صحنه‌ای پررنگی را پشت سر گذاشته‌اند. آنان نوروز ۱۴۰۳ را با یک کنسرت روستایی در کاروانسرای تاریخی مزینان از بخش داورزن سبزوار آغاز کردند؛ پس از آن، در خرداد، این گروه به همراه چاووش‌نوازان خراسان در مشهد ۲ شب در مجتمع شریعتی روی صحنه رفتند.

آلبوم «ماه پشت ابر» از گروه «قمر» با خوانندگی مصطفی جلالی‌پور و سالار عقیلی سال گذشته در جریان برگزاری جشن خانه موسیقی ایران، از میان ۲۰۰ آلبوم منتشرشده بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پنج کاندیدای نهایی دریافت جایزه‌ بهترین آلبوم موسیقی ایرانی (ردیف‌ دستگاهی) شناخته شد.