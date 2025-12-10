به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کسری حاجی زاده مدیر شرکت برگزارکننده کنسرت های سامان جلیلی گفت: آلبوم سامان جلیلی با عنوان «عشق قدیمی» با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی افزود: عشق قدیمی، من همونم، خداحافظ، فقط یه بار، آهای دلم، پرواز، جاذبه اسامی برخی از قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند. این در حالی است که شعر و آهنگسازی قطعات به عهده سامان جلیلی و یارا زاهد سامان اسماعیلی بوده و یارا زاهد بوده و هیراد نیکنام، کامیاب بهاری، کوشان حداد تنظیم کننده این اثر موسیقایی هستند.

حاجی زاده ادامه داد: در این آلبوم میکس و مسترینگ توسط آرش پاکزاد، مصطفی مومنی انجام شده است و از سازهای گیتار اسپانیش، کاخن و ویولن استفاده شده است. همچنین محمد قیامتی به عنوان تهیه کننده و محمد سجاد جمالیان و محمد حسین عقیقی به عنوان طراح آلبوم در این اثر همکاری کرده اند.

مدیر شرکت برگزارکننده کنسرت های سامان جلیلی در پایان گفت: هم اکنون در تدارک و برنامه ریزی برای برگزاری تور کنسرت این خواننده در تهران و شهرستان‌ها هستیم که به زودی اطلاعات دقیق آن انعکاس پیدا می‌کند.