۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

آلبوم جدید سامان جلیلی منتشر شد؛ تور موسیقی در تهران و شهرستان‌ها

سامان جلیلی از خوانندگان حوزه موسیقی در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود آلبوم «عشق قدیمی» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کسری حاجی زاده مدیر شرکت برگزارکننده کنسرت های سامان جلیلی گفت: آلبوم سامان جلیلی با عنوان «عشق قدیمی» با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی افزود: عشق قدیمی، من همونم، خداحافظ، فقط یه بار، آهای دلم، پرواز، جاذبه اسامی برخی از قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند. این در حالی است که شعر و آهنگسازی قطعات به عهده سامان جلیلی و یارا زاهد سامان اسماعیلی بوده و یارا زاهد بوده و هیراد نیکنام، کامیاب بهاری، کوشان حداد تنظیم کننده این اثر موسیقایی هستند.

حاجی زاده ادامه داد: در این آلبوم میکس و مسترینگ توسط آرش پاکزاد، مصطفی مومنی انجام شده است و از سازهای گیتار اسپانیش، کاخن و ویولن استفاده شده است. همچنین محمد قیامتی به عنوان تهیه کننده و محمد سجاد جمالیان و محمد حسین عقیقی به عنوان طراح آلبوم در این اثر همکاری کرده اند.

مدیر شرکت برگزارکننده کنسرت های سامان جلیلی در پایان گفت: هم اکنون در تدارک و برنامه ریزی برای برگزاری تور کنسرت این خواننده در تهران و شهرستان‌ها هستیم که به زودی اطلاعات دقیق آن انعکاس پیدا می‌کند.

کد خبر 6684640
علیرضا سعیدی

