به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، گروه «قمر» به سرپرستی نوید دهقان و خوانندگی مصطفی جلالیپور یازدهم آذر ساعت ۲۱ در تالار وحدت به اجرای برنامهای تازه با عنوان «دیدارِ پاییزی» می پردازد.
این کنسرت شامل مجموعهای از قطعات ساختهی نوید دهقان و علیرضا گرانفر و اجرای آثار هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی از جمله مرتضیخان نیداوود و علی تجویدی در دستگاه شور، آواز دشتی و اصفهان است.
گروه «قمر» و مصطفی جلالیپور نوروز ۱۴۰۳ را با یک کنسرت روستایی در کاروانسرای تاریخی مزینان از بخش داورزن سبزوار آغاز کردند. این گروه سپس در خردادماه، با همراهی گروه «چاووشنوازان خراسان» در مشهد روی صحنه رفتند.
سال گذشته در جشن خانه موسیقی ایران نیز، آلبوم «ماه پشت ابر» از گروه قمر با خوانندگی مصطفی جلالیپور و سالار عقیلی، از میان ۲۰۰ آلبوم منتشرشده بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پنج کاندیدای نهایی دریافت جایزهی بهترین آلبوم موسیقی ایرانی (ردیف دستگاهی) شناخته شد.
نظر شما