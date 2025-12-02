  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

برگزاری کنسرت گروه «قمر» با صدای مصطفی جلالی‌پور در تالار وحدت

برگزاری کنسرت گروه «قمر» با صدای مصطفی جلالی‌پور در تالار وحدت

گروه موسیقی «قمر» به سرپرستی نوید دهقان روز یازدهم آذر تازه‌ترین کنسرت خود را به خوانندگی مصطفی جلالی پور در تالار وحدت تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، گروه «قمر» به سرپرستی نوید دهقان و خوانندگی مصطفی جلالی‌پور یازدهم آذر ساعت ۲۱ در تالار وحدت به اجرای برنامه‌ای تازه با عنوان «دیدارِ پاییزی» می پردازد.

این کنسرت شامل مجموعه‌ای از قطعات ساخته‌ی نوید دهقان و علیرضا گرانفر و اجرای آثار هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی از جمله مرتضی‌خان نی‌داوود و علی تجویدی در دستگاه شور، آواز دشتی و اصفهان است.

گروه «قمر» و مصطفی جلالی‌پور نوروز ۱۴۰۳ را با یک کنسرت روستایی در کاروانسرای تاریخی مزینان از بخش داورزن سبزوار آغاز کردند. این گروه سپس در خردادماه، با همراهی گروه «چاووش‌نوازان خراسان» در مشهد روی صحنه رفتند.

سال گذشته در جشن خانه‌ موسیقی ایران نیز، آلبوم «ماه پشت ابر» از گروه قمر با خوانندگی مصطفی جلالی‌پور و سالار عقیلی، از میان ۲۰۰ آلبوم منتشرشده بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پنج کاندیدای نهایی دریافت جایزه‌ی بهترین آلبوم موسیقی ایرانی (ردیف‌ دستگاهی) شناخته شد.

کد خبر 6675478
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها