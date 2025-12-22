  1. اقتصاد
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

ضرورت توسعه دامپروری هوشمند اقلیم سازگار برای تقویت امنیت غذایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورهای اسلامی در راستای دامپروری هوشمند و تامین امنیت غذایی با توجه به تغییرات اقلیمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در میزگرد علمی دامپروری هوشمند متناسب با اقلیم که با حضور ۱۰ کشور اسلامی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: این نشست در فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی علمی و تخصصی میان کشورهای اسلامی است.

وی افزود: امنیت غذایی در جهان اسلام تنها یک موضوع اقتصادی و فنی نیست، بلکه مسئله‌ای راهبردی، انسانی و اخلاقی است که ریشه در آموزه‌های دینی ما درباره عدالت، پایداری منابع و حفظ کرامت انسان دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بخش دامپروری به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک با چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، افزایش هزینه‌های تولید و تهدیدهای زیست‌محیطی روبه‌رو است، تصریح کرد: توسعه پرورش دام هوشمند و اقلیم سازگار به‌عنوان یک رویکرد نوین می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، کاهش آسیب‌پذیری تولیدکنندگان، ارتقای تاب‌آوری و در نهایت تقویت امنیت غذایی ایفا کند.

وی ادامه داد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با برخورداری از برخی مؤسسات با بیش از ۱۰۰ سال قدمت، شبکه‌ای گسترده از منابع انسانی متخصص و مراکز تحقیقاتی شاخص را در اختیار دارد.

گل‌محمدی گفت: این سازمان دارای ۲۱ مؤسسه و مرکز ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج استانی، حدود دو هزار عضو هیأت علمی و محقق و بیش از ۸ هزار نیروی انسانی است که آن را به یکی از بزرگ‌ترین و کم‌نظیرترین مجموعه‌های تحقیقاتی کشاورزی در غرب آسیا تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: حوزه تحقیقات حیوانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی و همچنین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با بیش از ۱۰۲ سال سابقه مشغول فعالیت هستند که نقش کلیدی در توسعه دامپروری و سلامت دام کشور ایفا می‌کنند.

وی در همین حال تأمین غذای کافی، سالم و باکیفیت برای همه مردم را از وظایف ذاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دانست و گفت: ما معتقدیم توسعه پایدار کشاورزی در منطقه بدون اتکا به علم، پژوهش و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود و سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی بستر مناسبی برای شکل‌گیری این همکاری‌ها فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: رویکرد دامپروری هوشمند، یک مفهوم جامع است که موضوعاتی همچون مدیریت ژنتیکی پیشرفته با بهره‌گیری از ژنومیکس و بیوتکنولوژی در اصلاح نژاد دام‌های سازگار با اقلیم، مدیریت پایدار و بهینه تغذیه، مدیریت بهداشت و سلامت دام در مواجهه با تنش‌های محیطی و گرمایی، هوشمندسازی مدیریت دام با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و سنجش از دور و تلفیق فناوری‌های نوین برای ارائه راهکارهای پایدار منطقه‌ای را در بر می‌گیرد.

گل‌محمدی افزود: این سازمان با بهره‌گیری از شبکه گسترده مؤسسات تحقیقاتی، ایستگاه‌های پژوهشی و مراکز آموزشی خود و با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، اقدامات مؤثری در زمینه اصلاح نژادهای سازگار، مدیریت پایدار مناطق، اصلاح الگوی تغذیه دام و توسعه سامانه‌های هوشمند انجام داده است، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و سرمایه‌گذاری مشترک است.

در این میزگرد علمی نمایندگان ۱۰ کشور عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی (IOFS) و سفرای برخی از کشورهای عضو خلیج فارس حضور دارند.

